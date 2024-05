Auto richiamate alla base: airbag a rischio, ma mancano i pezzi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Federconsumatori Lecco sta ricevendo diverse segnalazioni da parte di utenti che si son visti recapitare da Citroën o DS Automobiles una lettera di richiamo per il sistema di gonfiaggio degli Airbag prodotti dalla società Takata. “Le sostanze chimiche contenute in questi dispositivi di gonfiaggio potrebbero deteriorarsi nel tempo, esponendo guidatore e passeggero al rischio di rottura del dispositivo di gonfiaggi dell’Airbag con una forza eccessiva in caso di incidente, in grado di provocare gravi lesioni o morte”, riporta la nota ricevuta dagli automobilisti.

L’azienda, alla luce di tale rischio, chiede ai clienti di sospendere immediatamente la guida del veicolo e invita i propri clienti a rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato. Qui sorge il secondo problema: gli utenti, infatti, segnalano che i riparatori riferiscono di non essere in possesso del pezzo di ricambio necessario e pertanto non è possibile effettuare alcun intervento. Gli utenti che hanno portato il proprio veicolo presso le autofficine autorizzate alla riparazione, quindi, hanno dovuto scegliere tra rientrare a casa con il mezzo difettoso, a proprio rischio e pericolo, o depositare il veicolo presso la concessionaria fino a data da destinarsi, in attesa del ricevimento dei pezzi di ricambio.

Una situazione che sta causando danni e disagi a molti cittadini, oltretutto giustamente allarmati all’idea di circolare a bordo di una vettura che rappresenta un rischio per sicurezza loro e altrui. Troviamo del tutto scorretto e irrispettoso che le aziende non si affrettino a porre rimedio al problema, rendendo disponibile con la massima urgenza il pezzo di ricambio indispensabile per rimette in circolazione, in sicurezza, i veicoli interessati dal richiamo. Sarebbe doveroso, a nostro avviso, provvedere quantomeno al noleggio gratuito di vetture sostitutive o alla rifusione degli eventuali costi sostenuti dall’utente a tal fine.

Federconsumatori Lecco è a disposizione per fornire assistenza a coloro che hanno ricevuto queste comunicazioni da parte di Citroën/DS Automobiles. Lo sportello Federconsumatori si trova presso il palazzo della Camera del Lavoro di Lecco in via Besonda 11 ed è aperto dal martedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16:30. Per prendere appuntamento è possibile telefonare allo 0341 488270 o mandare una mail a federconsumatorilecco@cgil.lombardia.it.