Il successo del corso di autodifesa personale targato Oggiono

I corsi di autodifesa organizzati sul territorio lecchese non deludono mai. L'ultimo in ordine di tempo, andato in scena in Brianza e chiamato "Defend oneself", si è concluso ieri dopo un percorso formativo che aveva avuto inizio nella serata del 30 aprile con l’incontro tematico dedicato all’informazione contro la violenza di genere, tenutosi presso la sala consiliare di Oggiono e patrocinato dal Comune.

L'intera iniziativa, promossa dall'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Oggiono, ha avuto grande riscontro. Ben 27 sono stati gli iscritti al 2° corso di difesa personale principianti andato in scena al centro sportivo di Annone di Brianza con la collaborazione del maestro Marcello Muscariello e del suo team di istruttori della Federazione Italiana Krav Maga, composto da tre istruttori e da un assistente tecnico.

Un percorso formativo di ottimo livello, capace di impartire nel breve percorso tenutosi nell’arco del mese di maggio con incontri settimanali, una serie di nozioni basilari e fondamentali per eludere ed eventualmente contrastare potenziali minacce.

"Teniamo molto a precisare, che la difesa personale è prima di tutto un attività sportiva e di grande impatto educativo delle emozioni, comportamento e rispetto per la persona - sottolinea il presidente dell'Anc Oggiono, Gaetano Lodato - Con grande soddisfazione apprendiamo dell’impegno dei corsisti e della grande professionalità degli istruttori, capaci di veicolare in breve tempo tante nozioni utili".

La formazione si è snodata negli scenari comportamentali di una potenziale vittima di aggressione, la quale oltre a prenderne consapevolezza, ha potuto imparare una serie di comportamenti tesi ad evitarla,

nonché pratiche di difesa personale fino alla vera e propria azione di confronto tesa a neutralizzarla.

"Un grazie ai consiglieri e soci dell’Associazione Carabinieri di Oggiono che hanno voluto l’iniziativa, facendo sì che l’evento, giunto alla sua seconda edizione, potesse raccogliere un incremento di adesioni e partecipanti. abbiamo avuto ampi segnali che l’argomento è molto sentito e di effettiva utilità in ambito sociale e culturale".

"Esprimiamo il nostro grazie al sindaco Chiara Narciso e all’amministrazione comunale che ha creduto nel nostro progetto e ha sostenuto l’iniziativa - concludono gli organizzatori - Al termine del corso sono stati rilasciati un attestato di partecipazione ai corsisti e un attestato di ringraziamento agli istruttori per la disponibilità e la competenza offerta nel percorso formativo".