Sulla Statale 36 c'è un'autovelox illegale? Occhio al maxi risarcimento

Sulla Strada Statale 36 c'è l'autovelox della discordia. Accade a Verceia, comune della provincia di Sondrio che si trova a una manciata di chilometri da Colico, lì dove potrebbe anche scattare un'azione collettiva veicolata dall'associazione dei consumatori Migliore Tutela. Poche settimane fa il Tribunale sondriese ha decretato l'annullamento di un verbale per eccesso di velocità dichiarando illegittimo lo strumento di rilevazione per la mancanza dei requisiti richiesti dal relativo articolo del Codice della Strada. Il Comune ha preannunciato il ricorso in Cassazione, ma la battaglia potrebbe espandersi.

La sede provinciale dell'associazione è “andata oltre” e ha raccolto via email “le segnalazioni di alcuni automobilisti multati proprio dal Comune; alcuni di questi utenti chiedono di potersi unire e di avviare un’azione collettiva - una sorta di class action - da far valere in ogni sede.