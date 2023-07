L'azienda lecchese protagonista a Capri con "Blu di Prussia"

Altreforme partecipa alla seconda edizione di Nomad Capri con una limited edition di prodotti in versione collectible. Blu di Prussia, titolo di questa installazione, prende il nome dalla sostanza utilizzata in ambito automotive per controlli e tracciature sui metalli, allo scopo di verificarne la qualità estetica. Le sedute Sissi e il separé Otto - design Doriana e Massimiliano Fuksas - sono tra i protagonisti di questa speciale collezione: finiture specchiate che riflettono i colori del mare, onde blu di Prussia e matericità dell’alluminio puro caratterizzano le opere dei famosi Archistar, in un perfetto abbraccio tra estetica e tecnica.

Un altro nome di grande risonanza internazionale firma dunque nuove creazioni di Altreforme (l'azienda specializzata in arredi di lusso e legata alla Fontana Pietro spa di Calolziocorte): dopo il successo del Fuorisalone 2023, Matteo Cibic ha pensato per il brand due nuovi arazzi metallici da parete, giochi di intagli e rilievi tridimensionali su tre livelli, naturali e stravaganti.

Animali e dei convivono in un firmamento di oggetti felici tra mare e cielo: bellezza magnetica, blu di Prussia e ultramarino si fondono in una composizione dinamica. Fonte di ispirazione per l’artista è stata la poesia "L’onda" di Gabriele D’Annunzio: in Caelum Stellans, l’onda blu (di Prussia) del mare “precipita nel cavo del solco sonora”, accogliendo nel suo abbraccio turchese anemoni, alghe, conchiglie, creature marine.

Caelum Contingo è un omaggio ai flutti accarezzati dalla brezza, che frammenta e sparge acqua e spuma : “Il vento rinforza, Altra onda nasce, si perde [...] un fiocco di spuma che balza!”. La filosofia green è sempre perseguita: le opere sono interamente realizzate in alluminio, 100% riciclabile ed ecosostenibile; provengono da processi produttivi non inquinanti e ad impatto ambientale zero.

L'alta qualità alleata dell'economia circolare

Altreforme ha inoltre applicato, nuovamente, l'economia circolare anche ai progetti da collezione ideati per Nomad Capri con il riutilizzo di fogli di alluminio non più sfruttabili per le esigenze del settore automotive e messi a disposizione dalla casa madre per una nuova vita.

Altreforme ancora una volta rende così omaggio alle proprie origini in un magico connubio tra tecnologia e arte, dove il blu di Prussia diventa blu Capri, l’alluminio delle supercar diventa icona di design in una speciale finitura specchiata che riflette i colori del mare e dei limoni capresi, raccolti tra gli archi della storica Certosa di San Giacomo.

Valentina Fontana è anche ambasciatrice "Mercedes Classe A"

Valentina Fontana è vicepresidente e prima rappresentante della terza generazione della realtà famigliare Fontana Group, una multinazionale con sede a Lecco e da oltre 60 anni leader nella produzione di carrozzerie per le auto più prestigiose al mondo, con 11 plant produttivi tra Italia, Turchia e Romania.

Dopo essersi laureata con lode in Business Administration presso l’Università Bocconi a Milano, Valentina lavora come ghost writer per il famoso Economista italiano Marco Vitale collaborando alla stesura del libro "Il mito Alfa". In seguito si approccia prima al mondo immobiliare nella città di Miami (JLL) e poco dopo a quello della consulenza strategica (PwC e Bain & Co, Milano).

Dal 2006 porta avanti la sua avventura all’interno dell’attività di famiglia dove guida l’arduo cambiamento di un’azienda imprenditoriale in un’organizzazione internazionale strutturata e manageriale e, a fianco dell’amministratore delegato, si occupa di pianificazione strategica e di programmi di sviluppo. Vulcano di idee e piena di entusiasmo, nel 2008 Valentina Fontana avvia il progetto di design Altreforme, dove lamiere di alluminio si trasformano in ricercati arredi, dando forma alle più audaci idee progettuali.

Sin dai suoi primi passi nel design, Valentina ne ha letteralmente conquistato il palcoscenico: nel 2009 altreforme viene selezionata da Design Miami ed inoltre, ad Istanbul, si aggiudica il premio “Elle Decor International Design Award”; nel 2010 introduce delle texture molto amate dalla clientela, brevettate esclusivamente per l’alluminio e alla fine del 2011 Valentina stringe una prestigiosa collaborazione con la moda: viene incaricata da Moschino di gestire lo start-up della sua prima collezione casa.

Valentina è stata nominata ambasciatrice "Mercedes Classe A". Ha collaborato con le riviste Condé Nast Traveller e AD China, come testimonianza di case history per Istituto Marangoni, collabora come project leader con Domus Academy ed è mentore presso l'Università Bocconi per il dipartimento di Strategia Aziendale. Recentemente è stata nominata membro del Comitato Alta Lombardia del gruppo Crédit Agricole, con l’obiettivo di contribuire all’individuazione di interventi e progetti di Open innovation, orientati a supportare e favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile.

Lo Studio Fuksas, leader in urbanistica e design

Studio Fuksas, guidato da Massimiliano e Doriana Fuksas, è uno studio internazionale di architettura, urbanistica e design. In cinquant’anni di attività, lo studio ha sviluppato un metodo di progettazione

basato sull’interazione tra diverse discipline per rispondere alle questioni architettoniche e urbanistiche del contemporaneo.

Con sede a Roma, Parigi, Shenzhen e Dubai, lo studio ha all'attivo oltre 600 progetti, che spaziano da interventi urbani ad aeroporti, da musei e luoghi per la cultura a spazi per la musica, da centri congressi a uffici, da progetti di interni a collezioni di design, ed ha realizzato opere in Europa, Africa, America, Asia e Australia, ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali.

Matteo Cibic e la capacità di fondere funzionalità e lusso

Matteo Cibic è un artista e designer italiano noto per i suoi oggetti giocosi e antropomorfi che fondono funzionalità e lusso. Si avvicina a ogni progetto con un atteggiamento divertente, ma orientato al lusso e lavora con una vasta gamma di clienti, dalle aziende high-tech ai marchi e alle gallerie di lusso.

Con un forte background sia nei processi industriali che nelle tecniche artigianali su piccola scala, il lavoro di Cibic confonde i confini tra arte e design, dando vita a uno stile ibrido che è davvero unico nel suo genere. Che si tratti di creare un oggetto con una funzione bizzarra e ibrida o un pezzo scultoreo dalla forma gioiosa, il lavoro di Cibic evoca sempre un senso di fantasia e gioia.

Altreforme e il prezioso know how di Fontana group

Altreforme è un’azienda italiana che produce collezioni di arredi di alta gamma e progetti su misura realizzati principalmente in alluminio e rivolti a coloro che amano distinguersi, scegliendo di circondarsi di prodotti originali e unici, ma anche ecosostenibili. Al cliente sono proposte infinite possibilità di personalizzazione che possano riflettere la propria personalità.

Altreforme nasce nel 2008 come ambizioso progetto di diversificazione di Fontana Group, dal 1956 leader mondiale nella progettazione e realizzazione di scocche in alluminio per automobili di lusso, tra cui Ferrari e Rolls Royce. La lunga esperienza con importanti case automobilistiche ispira questo progetto creativo che vede il trasferimento di know-how e tecnologie all’avanguardia dal settore automotive al mondo del design, dando vita a forme, colori e finiture fino ad allora impossibili.

Per questo motivo altreforme è considerata un punto di riferimento per architetti, interior designer e contract di tutto il mondo, e con la linea altreforme sartoria permette loro di realizzare prodotti su misura in serie o in pezzi unici che sfidano le proprietà dell’alluminio con sinuosità mai viste prima, originali finiture ed elaborati decori superficiali.

I premi internazionali e le collaborazioni con famose archi star

Altreforme ha già vinto importanti premi internazionali tra cui Elle Decor Design Award e nel 2022 Archiproducts Design Award, nella categoria sustainability, con il separé Otto, pensato da Doriana e Massimiliano Fuksas e primo progetto di economia circolare del brand. Ogni anno, nella prestigiosa cornice della Milano Design Week, presenta nuove esclusive collezioni dal design iconico e innovativo.

Le collezioni a catalogo sono firmate da famosi designer ed archi-star: Aziz Sariyer, Marco Piva, Garilab, Elena Cutolo, Antonio Aricò, Serena Confalonieri, Alessandro Zambelli, Giorgia Zanellato e Daniele Bortotto, Elena Salmistraro, Doriana e Massimiliano Fuksas, Matteo Cibic e due nomi della moda più stravagante come Yazbukey e Moschino. "Le creative realizzazioni di Altreforme sono volte a creare nuovi scenari e stili dell’abitare, sempre più rappresentativi della personalità e dei desideri del singolo cliente".