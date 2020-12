Babbo Natale risponde alle letterine lasciate nei 93 uffici postali del Lecchese

Una risposta a ciascun bambino - e non solo - che ha scritto a Babbo Natale. In questo 2020 segnato dalla pandemia globale, Poste Italiane ha deciso di rinnovare l'appuntamento con la tradizione e raccogliere "speranze e desideri" dei bambini. Si tratta del consueto appuntamento natalizio de "La Posta di Babbo Natale" che prevede da parte di Poste Italiane l'invio di una risposta a tutti coloro, piccoli e grandi, che hanno inviato una missiva natalizia a Babbo Natale e anche a Santa Lucia.

Poste Italiane ha messo a disposizione anche quest'anno la propria rete logistica per il consueto appuntamento e a oggi sono arrivate 180mila letterine. Le letterine imbucate nelle cassette d'impostazione lungo le strade della provincia di Lecco o inviate tramite i 93 uffici postali sono arrivate presso i centri di smistamento di presso il Centro di smistamento di Peschiera Borromeo in provincia di Milano per essere lavorate.

Nei centri, un team speciale di segretarie di Babbo natale ha raccolto le migliaia di letterine spedite al vecchio Santa Claus, tutte dirette al Polo Nord, a Rovaniemi, ma anche al Circolo polare Artico, in Lapponia, alla casa degli Elfi, in Via delle Stelle o in Corso della Via Lattea. Molte le frasi e i pensieri dedicati all'emergenza sanitaria. Ne riportiamo alcune.

I messaggi relativi al covid

Caro Babbo Natale come stai, il virus è arrivato anche da te? I tuoi elfi stanno bene?

Quest'anno il regalo più grande saranno la compagnia e l'amore delle persone che amiamo.

Caro Babbo Natale, come stai? Si sta avvicinando il Natale, una delle cose più belle in questa pandemia. Io vorrei che qualche mio desiderio si avverasse. Un desiderio, quello più importante, vorrei che tutto il mondo stia bene, senza covid e che le persone a cui voglio bene siano felici.

Caro Babbo Natale, vorrei una macchina della verità, delle cuffie, una felpa e ricordati che quest'anno non sono a casa dei miei nonni per via del coronavirus quindi vieni a casa mia, ti aspetto.

Caro Babbo Natale vorrei che il Coronavirus sparisca!

Caro Babbo Natale come stai? Io tutto bene, tu invece? Quando voli con le tue renne è bello o brutto? Ho fatto il bravo anche se non riesco a stare seduto.

Navigando fra le pagine del sito www.lapostadibabbonatale.posteitaliane.it sarà possibile scaricare i disegni da colorare e stampare la lettera di risposta di Babbo Natale.