Il Badoni prima scuola in Italia ad attivare un corso di cybersecurity

Il Badoni di Lecco è il primo istituto in Italia ad attivare un corso pluriennale di cybersecurity. La proposta formativa è rivolta agli studenti del triennio con lo scopo di rafforzare la consapevolezza dell'importanza della protezione dei dati nella rete e formare dei tecnici ulteriormente specializzati, come richiesto dalle dinamiche del mondo del lavoro. In una nota stampa diffusa da Elisabetta Pozzi, è stato illustrato nei dettagli il corso "Cybersecurity: la nuova frontiera per i periti tecnici informatici".

"L’istituto tecnico nelle articolazioni di informatica e telecomunicazioni prepara periti competenti nei campi di indirizzo, ma nel contesto attuale è necessario ampliare la preparazione preparando gli studenti a divenire Cyber Security Analyst. Il progetto è il frutto della collaborazione con alcune aziende del territorio che sono specialiste nel settore". Due, in particolare, gli obiettivi del corso: 1) Diffondere, nel modo più ampio possibile la cultura della Information Security operando anche in verticale, con la formazione di professionalità future altamente qualificate; 2) Aumentare nei ragazzi di tutto l’istituto la consapevolezza dell’importanza della protezione dei dati come forma di educazione civica e di crescita responsabile.

L'uso consapevole della rete e la protezione dei dati salgono in cattedra

"Il nostro progetto è rivolto attualmente a tutte le classi terze dell’istituto per quanto concerne la conoscenza di base dell’importanza della protezione dei dati e di un uso consapevole della rete - fa sapere inoltre la scuola superiore lecchese - Sulla base di queste conoscenze si procede poi fino in quinta, con le classi del corso di informatica e telecomunicazioni, verso un approfondimento dei temi e delle competenze di analisi della sicurezza in rete. La formazione di periti con queste competenze è di grande importanza per le industrie che sempre più devono proteggere le proprie strutture dai pericoli della rete. Questo percorso formativo risponde quindi ad un’esigenza già rilevata e che diventerà sempre più diffusa".

Diversi gli aspetti che vengono trattati. Si tratta in particolare della sicurezza delle informazioni e delle reti;

di come difendersi e aumentare la sicurezza; del disaster recovery and business continuity; e delle nuove professioni collegate al settore. Il corso si articola a livello teorico e a livello pratico con laboratori che sviluppano la sicurezza delle applicazioni (sviluppo di software sicuri) e la sicurezza delle infrastrutture di rete (monitoraggio delle reti, riconoscimento e risposta a un’intrusione). Il corso si sviluppa su più anni, secondo il seguente programma.

Le tappe di sviluppo del progetto