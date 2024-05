Batteri nell'acqua, niente bagno a Rivabella fino a nuovo ordine. E la multa...

Niente bagno a Rivabella a tempo indeterminato. Le rilevazioni di Ats Brianza hanno portato il Comune di Lecco a pubblicare la relativa ordinanza che vieta di fare il bagno nella bella e frequentata località, soprattutto durante il fine settimana quando centinaia di persone vi si recano per le grigliate. Il divieto è da rispettare, potenzialmente, a tempo indeterminato: le indagini dell'Agenzia di Tutela della Salute vengono eseguite spesso, ma il prossimo peggioramento delle condizioni meteorologiche potrebbe impedire un miglioramento delle condizioni delle acque lecchesi.

Coloro che non rispetteranno il divieto potranno incorrere in una multa che va da 25 fino a 500 euro.

Vietato fare il bagno nel Lario: ecco dove

Gran parte delle spiagge del Lecchese sono promosse, tre invece sono bocciate.

La bella stagione deve ancora entrare nel vivo e in questo momento pensare a un tuffo nel lago sembra un miraggio, ma le analisi effettuate da Ats Brianza nei giorni 13, 14 e 15 maggio nelle principali località della provincia di Lecco sorprendono: a Rivabella di Lecco, Colico Inganna e Lido di Colico le acque non sono balneabili per presenza di escherichia coli ed enterococchi intestinali, batteri pericolosi per la salute.

Tutte le altre località del ramo lecchese del Lago di Como a oggi sono idonee per un tuffo o un bagno.

Le località balneabili

COMUNE AREA IDONEITA’ ALLA BALNEAZIONE Abbadia Lariana Campeggio BALNEABILE Abbadia Lariana Lido Lariano BALNEABILE Bellano Lido di Puncia BALNEABILE Bellano Spiaggia di Oro BALNEABILE Bosisio Parini Darsena Brera BALNEABILE Colico Laghetto di Piona BALNEABILE Dervio Campeggio Europa BALNEABILE Dorio Riva del Cantone BALNEABILE Dorio Rivetta BALNEABILE Lecco Località Pradello BALNEABILE Lecco Canottieri BALNEABILE Lierna Riva Bianca BALNEABILE Malgrate Spiaggetta BALNEABILE Mandello del Lario Olcio – LC 18 BALNEABILE Mandello del Lario Camping Mandello BALNEABILE Mandello del Lario Lido di Mandello BALNEABILE Mandello del Lario Camping Nautilus BALNEABILE Oliveto Lario Spiaggia di Onno BALNEABILE Oliveto Lario Vassena BALNEABILE Oliveto Lario Frazione Limonta BALNEABILE Perledo Riva Gittana BALNEABILE Rogeno Punta del Corno BALNEABILE

Le località non idonee alla balneazione

COMUNE AREA IDONEITA’ ALLA BALNEAZIONE per superamento dei limiti di: Colico Inganna-LC53 NON BALNEABILE Escherichia coli ed enterococchi intestinali Colico Lido di Colico NON BALNEABILE Escherichia coli ed enterococchi intestinali Lecco Rivabella NON BALNEABILE Escherichia coli ed enterococchi intestinali