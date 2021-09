Ballabio, l'auspicio di sindaco e assessore "per un anno scolastico ricco di soddisfazioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Con la giornata odierna prende il via un nuovo anno scolastico e, rivolgendoci agli alunni, alle famiglie, ai dirigenti, a tutti gli insegnanti e al personale ausiliario e non docente per il consueto saluto, oggi come non mai, sentiamo il dovere e la soddisfazione di confermare che la Scuola ballabiese si presenta a questo appuntamento solida e ben strutturata, pronta a intraprendere il proprio cammino in sicurezza ed efficienza.

Gli importanti interventi logistici e organizzativi, eseguiti sin dagli anni scorsi, unitamente al necessario e costante interessamento presso l'autorità scolastica, fanno sì che gli alunni di Ballabio possano avvalersi di tutti i vantaggi della scuola in presenza scongiurando, per quanto umanamente possibile, situazioni di rischio sanitario.

In tale contesto, dunque, desideriamo auspicare che anche l'anno scolastico 2021/2022 possa presentarsi come una fruttuosa esperienza in grado di dispensare, in coerenza con l'educazione ricevuta dalle famiglie, quel patrimonio di conoscenze e valori indispensabili alla crescita intellettuale e morale dei nostri giovanissimi cittadini. Per questo impegno di alto rilievo sociale, ringraziamo tutto il personale scolastico, ribadendo la piena disponibilità dell'Amministrazione comunale nel sovvenire ai bisogni di una valida istruzione. A loro, unitamente agli alunni e alle loro famiglie, i migliori auguri di buon anno scolastico 2021/2022.

L'Assessore all'Istruzione Alessandra Consonni

Il sindaco Giovanni Bruno Bussola