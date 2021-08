Manutenzione di parchi e strade, i giovani rendono più bello il paese

Sono terminate a Ballabio le due settimane di “Living Land”. L'utile esperienza educativa dedicata alla cura del bene pubblico e rivolta ai giovani del territorio lecchese, ha visto nei giorni scorsi una decina di ragazzi di Ballabio impegnarsi nella manutenzione dei parchi e delle strade del paese sotto la supervisione della cooperativa Sineresi e della stradina Giusy Adamoli.

"Ma i giovani ballabiesi non si sono voluti fermare - dichiara il sindaco Giovanni Bussola - e mi hanno chiesto il permesso di decorare il sottopasso di via Provinciale con due bellissimi murales: una scritta stilizzata di Ballabio e delle raffigurazioni del cartone animato “spongebob”. L’energia positiva, l’allegria e la voglia di fare di questi ragazzi devono essere da esempio per tutti gli altri. Li ringrazio pubblicamente per l'impegno profuso a favore del loro comune. Bravi, bravi, bravi!"