Ballabio canta vittoria: "Non ci sarà la classe pollaio con 29 alunni"

L'incontro verità con il nuovo dirigente scolastico ha avuto esito positivo per il comune di Ballabio, con la definitiva archiviazione della "classe pollaio" da 29 scolari. Soddisfati il sindaco Giovanni Bruno Bussola e l'assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Consonni, che nei giorni scorsi avevano chiesto un intervento risolutivo da parte dell'autorità scolastica per evitare aule sovraffollate, tenendo anche conto degli accordi precedenti e della situazione ancora delicata a causa del covid. Nell'incontro che si è svolto nel pomeriggio di sabato 4 settembre presso la scuola Ticozzi di Lecco, Bussola e Consonni, affiancati da una folta rappresentanza di genitori, hanno fatto valere le ragioni dell'Amministrazione comunale e delle famiglie ballabiesi.

"Ringraziamo il dirigente Vittorio Ruberto per la piena collaborazione dimostrata"

"Con il passaggio di consegne tra il precedente e l'attuale dirigente scolastico - spiegano sindaco e assessore - si era purtroppo riproposta per Ballabio la deprecata situazione di una classe della primaria composta da 29 alunni. Nell'incontro di sabato con il dirigente Vittorio Ruberto, che ringraziamo per la piena collaborazione dimostrata, abbiamo fatto presente come questa eventualità sconfinasse in situazioni di disagio già in tempi normali e, ancor più, diventasse inaccettabile nell'attuale contingenza di emergenza sanitaria. Non intendiamo interferire sull'organizzazione scolastica ma, al tempo stesso, siamo tenuti a scongiurare ogni tipo di rischio per la salute pubblica. Il nuovo dirigente ha compreso la nostra posizione e riconosciuta l'opportunità di quanto convenuto con il suo predecessore".

"Da parte nostra - precisano inoltre Bussola e Consonni - abbiamo ribadito l'impegno concreto di farci carico dei due educatori ritenuti necessari a rendere possibile la soluzione di costituire due gruppi di alunni, uno di 15 e l'altro di 14, oltre a sovvenire a tutte le esigenze logistiche riscontrabili, come fatto sinora, anche durante la prima fase della pandemia. Confermandosi da parte dell'Ufficio scolastico territoriale l'impegno in termini di maggior numero di ore per l'organico di potenziamento, ringraziamo per la disponibilità dimostrata e informiamo, dunque, le famiglie interessate che i loro bambini potranno prendere parte all'attività scolastica nella maggior sicurezza possibile".