Ballabio, il covid non ferma i palloncini con le letterine dei bambini

Neppure il Coronavirus fermerà la miriade di palloncini colorati che, in prossimità del santo Natale, si levano nel cielo blu di Ballabio. La partecipatissima iniziativa della Pro loco, in collaborazione con il Comune, consentirà anche quest'anno agli scolari ballabiesi di spedire in volo le tradizionali letterine a Babbo Natale.

La simpatica e festosa manifestazione, a cui prende sempre parte una gran folla di piccini accompagnati da genitori e parenti, nel dicembre 2020 non avrà come scenario il centro del paese. Il divieto di assembramento ha indotto i promotori a organizzarsi in maniera diversa con un "lancio diffuso", ma sincronizzato, per evitare assembramenti: il decollo dei palloncini avverrà dai balconi e dai giardini delle rispettive abitazioni, con la consueta e impeccabile organizzazione della Pro loco che provvederà a fornire i palloncini "pronti all'uso" e lanciare il conto alla rovescia in diretta streaming.

Previste due postazioni, una alla Baita Grignetta nell'omonimo parco e l'altra alla casetta della Pro Loco all'inizio di via Confalonieri: qui avverrà la distribuzione e il gonfiaggio dei palloncini, rigorosamente biodegradabili, a cui verranno poi legate le letterine per Babbo Natale. La data dell'evento, domenica 13 o 20 dicembre, per ragioni organizzative verrà resa nota nei prossimi giorni.

«I grandi protagonisti di questo appuntamento saranno come sempre i nostri scolari delle Scuola d'Infanzia e Primaria - commenta l'assessore all'Istruzione Alessandra Consonni - Iniziative come questa fanno bene anche agli adulti perchè, in questa difficile contingenza, l'entusiasmo e la voglia di vivere dei bambini offrono forti motivazioni a tutti. Grazie, dunque, ai nostri meravigliosi scolari e alla Pro loco Ballabio presieduta da Enrico Pissavini che anche quest'anno non farà mancare al paese un momento di grande condivisione in gioioso spirito natalizio».