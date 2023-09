È già ora di pensare al Natale: ecco i bandi per la pista di ghiaccio e l'area eventi sul lungolago

È già ora di pensare al Natale. L'ufficio eventi e pubblici spettacoli del Comune di Lecco ha aperto la procedura per individuare potenziali partner con cui realizzare alcune iniziative natalizie che aumentino l'attrattività cittadina nel periodo invernale. L'amministrazione intende in particolare promuovere due spazi con iniziative rivolte alle famiglie, ai giovani e ai turisti: piazza Garibaldi con la pista di pattinaggio e la zona del lungolago in Riva Martiri delle Foibe per l'allestimento del villaggio di San Nicolò.

"La ricerca - fanno sapere da Palazzo Bovara - mira ad individuare operatori in grado di avanzare proposte di animazione degli spazi pubblici messi a disposizione, come incentivo per l'arrivo di visitatori e volano per le attività commerciali, con particolare attenzione alle proposte per le famiglie e i giovani, complementari alle iniziative già portate avanti da associazioni e privati per il periodo natalizio".

Entrambi i bandi prevedono l'assegnazione dell'incarico agli organizzatori per tre edizioni (2023-2024-2025) con la novità dello spazio eventi che potrebbe essere promosso sul lungolago qualora ci fossero soggetti interessati e in grado di esprimere una proposta coerente con gli indirizzi dell'amministrazione: viene data facoltà agli operatori di individuare la tipologia di allestimento, con casette natalizie e giostrine per bambini, integrando eventuali momenti di spettacolo e scegliendo con flessibilità il periodo di apertura del villaggio (per un solo weekend oppure per tutto il mese di dicembre).

"Una sperimentazione che mette al centro l'identità cittadina con il riferimento alla figura del santo patrono ma lascia spazio alla creatività e alle valutazioni degli addetti al settore per formulare una proposta che aumenti l'attrattività cittadina mantenendo alta la qualità degli allestimenti e delle proposte commerciali".