Partite Iva, la Regione apre il bando per gli indennizzi al settore della comunicazione

L'avviso allarga la platea di chi può beneficiare del ristoro a fondo perduto in conseguenza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, mette a disposizione, per i lavoratori autonomi con partita Iva attiva non iscritti al Registro delle imprese, altri 13.502.000 euro all'interno del Bando 'Si! Lombardia - sostegno impresa Lombardia'.

Si tratta del nuovo avviso 2 ter che allarga la platea di chi può beneficiare del ristoro a fondo perduto in conseguenza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19. Un indennizzo una tantum che opera in aggiunte e in complementarità con gli interventi previsti nei provvedimenti statali.

«Mettiamo a disposizione dei lavoratori che stanno subendo più di altri la crisi economica ulteriori risorse economiche - ha commentato l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi - perché non vogliamo lasciare indietro nessuno. Sostegni importanti ma che non possono risolvere una situazione diventata ormai insostenibile perché qualsiasi attività chiusa per un anno intero non può reggere. C'è l'urgenza di far ripartire la Lombardia e ci auspichiamo che il nuovo Governo Draghi abbia un atteggiamento meno ideologico del precedente Esecutivo e basato sulla vita reale».

I requisiti e i beneficiari

Per ottenere l'indennizzo i beneficiari devono avere subito un calo di fatturato/corrispettivi di almeno un terzo nel periodo 1° marzo - 31 ottobre 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019 o, in alternativa, aver attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 (per tali soggetti, infatti, non è richiesto il requisito del calo del fatturato).

La filiera dei nuovi potenziali beneficiari fa riferimento ai servizi per eventi, comunicazione, marketing, pubblicità e altri servizi alle imprese. Questo il dettaglio delle categorie: altra stampa, lavorazioni preliminari alla stampa e ai media; edizione di riviste e periodici; altre attività editoriali; edizione di registrazioni sonore; studi di registrazione sonora; trasmissioni radiofoniche; attività delle agenzie di stampa; ideazione di campagne pubblicitarie; ricerche di mercato e sondaggi di opinione; altre attività professionali; richiesta certificati e disbrigo pratiche; altri servizi di supporto alle imprese; lavorazioni preliminari alla stampa e ai media; edizione di riviste e periodici.

Il bando si aprirà il 22 febbraio 2021 alle ore 11. Per tutte le informazioni consultare il seguente sito: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-commerciali/si-lombardia-avviso-2-ter