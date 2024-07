Sta per riaprire il bar sulla ciclopedonale di Lecco. Il chiosco, che aprirà i battenti il prossimo 29 luglio, è quello che si trova sotto l'egida della Tamoil all'inizio (o alla fine, in base alla provenienza) della bella passeggiata che collega le Caviate e Pradello: qualche settimana fa la gestione è stato affidata a Breva&Tivan Lake, direttamente collegata al marchio di abbigliamento che ha un proprio store in viale Turati: questione di pochi giorni prima di poter tornare a bersi un caffè o a gustarsi un aperitivo nella splendida cornice lacustre.

Le novità in lungolario Piave potrebbero non essere finite: “Se riusciamo nell'impresa - quasi impossibile - offriremo il servizio carburante a lago” destinato alle imbarcazioni, a oggi non concesso e non facilmente reperibile sul ramo lecchese del Lario.