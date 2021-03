Arriva la fibra ottica a Barzio: lavori al via nel corso delle prossime settimane

Anche a Barzio arriva, finalmente, la fibra ottica. I lavori per la posa della rete inizieranno nelle prossime settimane e saranno eseguiti per conto di Telecom da un'impresa esterna.

«L'intervento prenderà il via a breve da Pasturo, quindi la posa proseguirà verso l'Altopiano - spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia - Lo scavo sarà di piccole dimensioni, ma per permettere agli operai di lavorare in sicurezza sarà necessaria la chiusura di parte della carreggiata. Questo potrà creare disagi alla circolazione, di cui ci scusiamo in anticipo». In paese i lavori interesseranno via Roma, via Martiri Patrioti Barziesi, via Bergamini, via Milano e la strada provinciale fino all'incrocio con via Pratobuscante. Verranno collegate alla nuova rete la centrale TIM di via Roma e le centraline situate lungo le vie indicate; mentre, per ora, la rete di distribuzione verso i singoli utenti resterà con doppino in rame.

Posa di 14 armadi

Anche le pratiche autorizzative per il progetto della rete di fibra ottica da parte di Open Fiber per la posa di armadi di permutazione sul territorio comunale è stata avviata e depositata nel 2020. Dalla posa dei 14 armadi, dislocati su tutto il territorio comunale, poi si staccheranno i collegamenti alle utenze che ne faranno richiesta.

«Per questi ultimi lavori sarà necessario attendere un po’ di più – conclude il sindaco - Ma confidiamo che l’impulso dato da Telecom possa accelerare anche i lavori da parte del soggetto appaltatore (Open Fiber) scelto da Invitalia (Infratel Italia Spa)».