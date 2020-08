Barzio: scelta la destinazione dei centomila euro stanziati dalla Regione. Interventi in biblioteca, via Martiri e sull'asfalto

Il contributo di 100mila euro destinato al Comune di Barzio da Regione Lombardia nell’ambito dei finanziamenti per il rilancio del territorio post emergenza Covid-19 sarà impiegato per l’attuazione di tre importanti interventi nel territorio comunale: messa in sicurezza della biblioteca e dell’archivio comunale, la posa di una nuova pavimentazione lungo il percorso pedonale che collega via Martiri alla tensostruttura e le asfaltature a Concenedo.

«L’intervento destinato alla biblioteca e archivio richiederà un impegno economico di 13.000 euro. In questo contesto verranno effettuati degli interventi per la messa in sicurezza della biblioteca e dell’archivio, locali che attualmente non rispondono completamente alle normative vigenti - spiega il sindaco di Barzio, Giovanni Arrigoni Battaia – Altri 35.000 € invece saranno impiegati per il rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale che costeggia il torrente Fiumetta, collegando la via Martiri all’area della tensostruttura, sotto il piazzale del mercato. Attualmente la passerella presenta una copertura in cemento grezzo che risulta essere danneggiata in più punti, tanto che risultano visibili anche alcuni elementi metallici dell'armatura. L’intervento in programma nei prossimi mesi prevede la posa di una pavimentazione sintetica in graniglia di marmo, drenante e anti scivolo. Si tratta di un intervento piuttosto costoso, ma ricorrere a una pavimentazione tradizionale non sarebbe stata una scelta ottimale anche nell'ottica di garantire la staticità della passerella: questa copertura sintetica, infatti, garantisce anche una maggiore leggerezza della struttura ed una resistenza maggiore agli agenti chimici».

La parte restante del finanziamento regionale verrà destinata alla frazione di Concenedo: «In questo caso andremo a intervenire sul parcheggio del cimitero e nelle aree antistanti – aggiunge il sindaco - Come annunciato procederemo alla posa di nuovo asfalto, prima però verranno rifatti i sottofondi per garantire l'esecuzione di un intervento completo e duraturo nel tempo».