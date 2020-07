Navigazione del lago: da lunedì ancora più battelli percorreranno le acque

Dal 27 luglio, come già comunicato ai Comuni ed alle autorità locali, entrerà in vigore nuovo orario per battelli, aliscafi e traghetti con una Navigazione a pieno regime su tutto il lago di Como. Intensificati anche i collegamenti nell'alto lago che coinvolgeranno tutte le località comprese Musso e Pianello, andando a completare così il coinvolgimento di tutti previsti tradizionalmente nell'orario estivo.

Allargata anche la fascia di operatività dei traghetti che circoleranno fino a mezzanotte circa.​ Inoltre, il battello di "primo bacino" n.407 partirà alle 7.12 da Pognana Lario e non più da Urio, venendo incontro alle esigenze di collegamento delle strutture alberghiere locali.

Nuovi orari per i battelli del lago

«Il nostro legame con il territorio è molto forte. La consultazione con località ed operatori è costante e, nei limiti delle nostre possibilità e delle norme in vigore, facciamo tutto quanto è nelle nostre possibilità per supportare la circolazione dei pendolari e turistica nel territorio», afferma il Direttore d'Esercizio Paolo Mazzucchelli.

Intanto domenica 26 Navigazione Lago di Como metterà in servizio di linea il Piroscafo Concordia che effettuerà in mattinata una corsa per Menaggio con rientro a metà pomeriggio a Como e due successivi giri di "primo bacino" fino a Torno nel tardo pomeriggio.

Lo stesso Concordia sarà lo scenario sabato 25 di una crociera con un concerto di un duo d'archi ed aperitivo che ha riscosso un grande successo ed è già sold out.