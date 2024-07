Sospesa la Navigazione rapida sul Lario per i troppi detriti

Troppo legno e detriti nel lago, bloccato il servizio rapido di trasporto sul Lario. Nel corso della mattinata di martedì 9 luglio l'eccessiva quantità depositi in tutto il bacino lariano, trascinati dai violenti temporali dei giorni scorsi, ha costretto Navigazione lago di Como a sospendere completamente il servizio rapido.

Grazie alla proficua collaborazione con Asf gli utenti abbonati al servizio della Navigazione potranno accedere ai bus di ASF, fino al ripristino dei mezzi rapidi, senza necessità di acquistare il relativo titolo di viaggio, ma soltanto mediante presentazione dell'abbonamento Navigazione Lago di Como in corso di validità per la relativa tratta. La possibilità di salire gratuitamente a bordo dei bus non costituisce prenotazione del posto né titolo prioritario di accesso.

Siamo consapevoli che gli spostamenti via acqua sono nevralgici per la viabilità territoriale dei lavoratori e di tanti turisti, tuttavia le attuali condizioni del lago - con abbondante legname e detriti semi sommersi e difficili da individuare durante la navigazione - non ci consentono la navigazione in sicurezza per passeggeri, mezzi e personale - spiega Nicola Oteri, direttore di esercizio Navigazione Lago di Como -. Solo questa mattina, ad esempio, l'aliscafo Freccia delle Valli ha danneggiato entrambe le eliche mentre il Byron ha subito alcuni urti che fortunatamente non sembrano al momento aver causato un danno. Abbiamo prontamente informato i passeggeri con un avviso sul sito e presso gli scali, e nel contempo abbiamo ragguagliato nel merito le autorità locali della sospensione delle corse. Auspichiamo un intervento tempestivo degli Enti preposti allo sgombero e pulizia in modo da poter riprendere il servizio rapido al più presto”.