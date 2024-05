Il caso dei battelli tagliati sul Lario che agita la politica

Il tema della navigazione sul Lario, ramo di Lecco, continua a tenere banco. Il focolaio delle polemiche ha ripreso forza dopo la comunicazione della Gestione Navigazione Laghi: il 13 maggio l'ente pubblico ha comunicato “che l’orario attualmente in vigore dal 25.03.2024 al 26.05.2024 sarà prorogato fino a domenica 23 giugno 2024”, con la confermata riduzione da 6 a 3 corse verso Bellagio in un momento di grande pressione turistica per i comuni della Riviera. Apriti cielo: ad aprire le danze è stato il consigliere regionale Giacomo Zamperini, che ha chiesto “spiegazioni chiare” sul tema dopo le “promesse da marinaio” dei mesi scorsi. “Nonostante gli impegni ad aumentare il servizio o, quantomeno, a garantire le stesse corse dell’anno scorso, considerando anche il continuo aumento di turisti sul ramo lecchese del Lario, Navigazione Laghi ha pubblicato un avviso senza confronto e senza una comunicazione preventiva con il territorio”.

“Promesse da marinaio”

“”Pacta sunt servanda”, dicevano i latini per testimoniare come le Istituzioni debbano mantenere sempre gli impegni presi formalmente con i cittadini. Questo non è accaduto per quanto riguarda il servizio di navigazione sul ramo lecchese del Lario. La proroga del taglio dei trasporti sul nostro lago, senza opportuna condivisione e confronto con gli amministratori locali del territorio, rappresenta un fallimento per chi aveva fatto delle promesse ben precise ed aveva tentato di sminuire la nostra preoccupazione di qualche mese fa, parlando di “tanto rumore per nulla. Avevamo ragione noi, e i fatti lo testimoniano. Una sconfitta che ci fa sentire umiliati e rappresenta un traguardo non raggiunto da coloro che finora hanno perso troppo tempo in chiacchiere e promesse che definire da marinaio è dire poco”. Dove sono finiti gli impegni sul potenziamento del servizio, sull’ampliamento del periodo dei collegamenti e dell’orario della navigazione e l’implementazione dei titoli di viaggio integrati? Non solo di fronte a un continuo aumento evidente e soffocante di turisti sul ramo lecchese del Lario, pare non sia stato fatto il benché minimo sforzo per creare sinergie di una mobilità intermodale e integrata, penso ad esempio all'interscambio tra battelli e treno, ma cosa ben più grave, i comuni interessati non sono stati nemmeno avvertiti. Oltre il danno la beffa, insomma, segnale di scarsa attenzione alle esigenze della nostra provincia. Il problema è che a pagare le conseguenze di questa decisione, saranno proprio i cittadini, quelli che usano il trasporto pubblico locale per muoversi con l’intento di ridurre i costi, rispettare l’ambiente ed evitare il traffico”.

“Esigiamo spiegazioni chiare e maggiore trasparenza. Mi farò pertanto promotore di un incontro a stretto giro con tutte le parti interessate e depositerò un’interrogazione in Consiglio regionale per capire cosa non abbia funzionato. Oggi più che mai, serve procedere con la regionalizzazione del servizio di navigazione sul lago di Como, per ottenere la quale ho depositato una mozione che presto verrà discussa in aula. Spero che qualche amico leghista, che in passato ha sempre proclamato la bontà di questo processo per il nostro territorio, adesso non abbia cambiato idea”.

“Dov'è finito il tavolo della Provincia?”

Sul tema si è espresso anche il Comune di Lecco durante la serata di lunedì grazie all'interrogazione del consigliere Filippo Boscagli (Fratelli d'Italia, “l'offerta della navigazione per la città è totalmente inadeguata e dev'essere rivista per non renderla di Serie B”) e alla risposta dell'assessore Giovanni Cattaneo: “Navigazione Laghi ha scarsa attenzione istituzionale, scopriamo delle modifiche dai giornali o dall'opera del consigliere Giovanni Tagliaferri, molto preparato sul tema e che ci aiuta a non perdere di vista la questione. A suo tempo ho accolto con grande favore la proposta della Provincia di guidare un tavolo sovracomunale, ma osservo che nessuno ne ha più saputo qualcosa: siamo a disposizione con tutti i Comuni per capire le motivazioni di questo disservizio e capire se si può trovare una soluzione”.

Il caso arriva a Roma?

Ultima parola ai rappresentanti più in vista del partito di centrodestra: “Condivido la presa di posizione di Giacomo Zamperini, come lecchese non vorrei che vi siano rami del lago privilegiati. Soprattutto il servizio ha tutti i requisiti per essere gestito a livello regionale, si guardi alle comunità e non ad altro”, ha dichiarato l'europarlamentare Pietro Fiocchi.

“Sottoscrivo quanto già dichiarato, in un periodo di grande afflusso turistico la priorità deve essere il servizio ai cittadini e ai turisti del lago senza differenziazione tra i due rami per evitare la perdita di opportunità anche economica del territorio. Auspico quindi un cambiamento rapido della situazione in mancanza del quale presenterò una interrogazione al governo”, ha quindi concluso l'onorevole Umberto Maerna, deputato di Fratelli d’Italia.

I numeri dei battelli sul Lario

Nel 2023 sono stati 5.974.146 i passeggeri saliti sui battelli del Lario, il 18% in più rispetto al 2022. Quest’anno si prevede un ulteriore aumento del 20% di passeggeri, di contro, il numero di corse dei battelli è diminuito, nonostante gli impegni presi dalla Navigazione Laghi, in seguito all’incontro del "Tavolo tecnico permanente sul tema della mobilità e del trasporto pubblico locale" dello scorso 21 febbraio, convocato dalla Provincia di Lecco alla presenza del sottosegretario regionale Mauro Piazza e del consigliere provinciale Stefano Simonetti. In seguito a tale incontro, era emerso l’impegno di mantenere gli stessi orari e servizi del 2023.

Con l’entrata in vigore dell’orario primaverile - dal 25 marzo al 26 maggio - le corse festive sul ramo lecchese dirette a Bellagio, ovvero il tragitto che porta da Lecco fino a Mandello del Lario, sono state invece dimezzate da sei a tre, riduzione giustificata dalla necessità di effettuare lavori di manutenzione al piroscafo Concordia, al termine dei quali era stato però assicurato un ritorno a orari perfettamente sovrapponibili a quelli del 2023. Sempre durante lo stesso incontro era stata affermata la volontà d'incrementare i servizi per l’Alto lago e per il ramo lecchese, dato che riduzione dei servizi e minori scali non rispecchiavano la volontà di Navigazione. Promesse anche sul fronte della conferma e potenziamento dei diversi titoli di viaggio integrati, ma allo stato attuale la situazione appare diametralmente opposta da quella prospettata dai componenti del tavolo.