Strepitosa Beatrice Colli: è vicecampionessa d'Europa nello Speed

Altro grande risultato per Beatrice Colli, 16enne atleta dei Ragni di Lecco. Nello straordinario Palasport di Pern, in Russia, a circa 1h30' di aereo da Mosca, lei e Juri Villa, altro giovane e promettente talento lecchese, hanno vestito i colori della nazionale azzurra giovanile battagliando con i migliori coetanei europei.

Una trasferta lunga e faticosa, «un ambiente certamente imponente e quasi intimidatorio», alle spalle tante settimane con le necessarie 20 ore settimane di allenamento oltre a spostamenti continui e complicazioni burocratiche e logistiche dettate, a volte in maniera incomprensibile, dalla pandemia. «Sappiamo che Cultura e Sport giovanile sono stati massacrati dalla pandemia, per un agonista lo sport è stato anche una salvezza sociale», spiegano gli allenatori.

Beatrice non era alla prima esperienza, nel 2019 aveva vinto la Coppa Europa Under 16 Speed ed era arrivata terza al campionato Europeo Speed U16, più indietro in quello Boulder. Il 3 maggio, «in una gara davvero dura dal primo all'ultimo centesimo», ha prima siglato uno stratosferico personale di 8"27 in qualifica, e poi ha vinto i confronti diretti di Quarti di Finale e semifinale, perdendo di 13 centesimi la finale (comunque col suo secondo miglior tempo di sempre, 8"43) contro un'atleta di casa. Vicecampionessa Europea Under 18 2021, quindi, e «visto il suo grande talento anche in Boulder e Lead, un futuro tutto da esplorare», la promuove il suo allenatore Fabio Palma.

La prova di Juri Villa

«Anche Juri, come Bea, è un talento in tutte e tre le discipline, e il suo esordio internazionale è stato in Speed e Lead. Ha commesso un errore tecnico non schiacciando il bottone in qualifica (la speed è lo sprint più breve di tutti gli sport, quello che esige, in termini di concentrazione e dettagli, è mostruoso), e poi nella Lead è entrato in semifinale giungendo 21esimo. Crediamo che potesse lottare anche le prime dieci posizioni, ha tutto per migliorare».

Gallery