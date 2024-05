Lavori inderogabili: chiude il pontile di Bellagio

Niente auto da e per Bellagio. Non via traghetto, quantomeno. Navigazione Lago di Como, in occasione dell’incontro tenutosi ieri con i rappresentanti delle Istituzioni locali e coordinato dal presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca, ha ufficializzato l’imminente chiusura del pontile traghetto veicoli di Bellagio per una decina di giorni per consentire il ripristino delle due colonne di approdo che, in occasione delle ispezioni effettuate, hanno mostrato alcune lesioni alla base.

I lavori al pontile di Bellagio

In considerazione della necessaria chiusura del servizio, l'intervento è stato organizzato anticipando eventuali future attività sulle altre colonne e prevederà quindi la sostituzione di tutte le 6 colonne dei due tripodi, e verrà eseguito da una società specializzata del settore che, salvo imprevisti, impiegherà non più di 10 giorni. Per tale periodo rimarrà quindi sospeso il servizio di trasporto veicoli da e per Bellagio. Pienamente operativo invece il pontile passeggeri di piazza Mazzini.

La sicurezza dell’esercizio è imprescindibile e priorità assoluta tra gli obiettivi del nostro Ente a beneficio dei nostri viaggiatori, del personale impiegato e dei mezzi in servizio. L'introduzione di un sofisticato sistema di monitoraggio costante di tali infrastrutture ci ha consentito di intervenire con anticipo prevenendo possibili imprevisti e di attivarci per l'individuazione della soluzione più efficace e di minor impatto sul territorio, coinvolgendo le Istituzioni locali per il necessario coordinamento e rendere più efficaci le iniziative adottate”, Nei prossimi giorni, nell’ambito del tavolo territoriale presso la Provincia, verranno definite le misure di mitigazione per ridurre i disagi dovuti alla chiusura del pontile. “