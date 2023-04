Bellano cala il settebello: è nella top ten dei borghi più belli d’Italia

C'è anche un comune lecchese nella top ten dei borghi più belli d'Italia. Bellano ha infatti conquistato il settimo, prestigioso, posto nella classifica della trasmissione di Rai Tre "Kilimangiaro" dedicata alle meraviglie d'Italia, con l'obiettivo rivolto in particolare ai caratteristici e suggestivi borghi del Belpaese. Un viaggio di oltre due ore e mezza andato in onda nella serata di ieri, domenica di Pasqua, con la conduzione di Camilla Raznovich, durante il quale è stata redatta la classifica generale dei 20 borghi giunti alla finale di questa edizione.

Il titolo di "Il Borgo dei Borghi 2023" è andato a Ronciglione, comune del Viterbese. Al settimo posto Bellano, che ha rappresentato la Lombardia conquistando un ottimo risultato. In tantissimi, anche dal Lecchese, hanno seguito la trasmissione facendo il tifo per il borgo del ramo lecchese del lago di Como, durante il countdown dal ventesimo al primo posto della classifica. Le telecamere Rai hanno spaziato dal lago all'Orrido, dalla passione per la vela alla chiesa dei Santi Nazario e Celso e tanto altro.

Questa le parole con le quali è stata presentata Bellano in televisione: "Bellano è un borgo della Lombardia, in provincia di Lecco. Nel suo centro storico vivono 460 abitanti. L'etimologia del nome è piuttosto incerta. Lo scrittore Sigismondo Boldoni la farebbe risalire all'epoca etrusca con una derivazione latina, si pensa a 'Bellus-Amnis', letteralmente 'Bel Fiume' in riferimento al torrente Pioverna. Lo storico Oleg Zastrow, invece, farebbe risalire il toponimo Bellano da 'Bellum-Ano', ovvero 'Luogo di Guerra'. Quest'ultima teoria sembrerebbe essere la più plausibile poiché comprovata dalla posizione strategica".

Soddisfazione per il risultato è stata espressa anche sui canali social dal sindaco Antonio Rusconi che aveva da subito sostenuto questa candidatura insieme alle realtà associative e culturali del paese. "Bellano si è classificato al settimo posto tra i borghi più belli d’Italia!" - il suo post appena saputo del verdetto in diretta. La trasmissione Rai è stata dunque un'ottima occasione per promuovere una volta di più Bellano dal punto di vista turistico, dopo i record di visitatori dell'Orrido, la recente mostra con i volti dei cittadini rilanciata a livello nazionale e altre iniziative di successo. Tra lago e monti. (Sotto alcuni frame catturati dalla trasmissione di ieri sera).