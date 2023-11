Il Natale a Bellano si "accende" con le luci all'Orrido e fra le vie del paese

Il Natale a Bellano è sempre più ricco. Si alza il sipario sul calendario di eventi natalizi preparato dal Comune in collaborazione con le associazioni del paese.

A inaugurare in grande stile il programma natalizio sarà l'avvio della terza edizione di "Orrido Magic Christmas Light" con l'accensione delle luci all'Orrido e in paese alle 16.30 di sabato 2 dicembre.

Il tutto abbinato all'open day della Ca' del Diavol, per il quale è possibile prenotare l'ingresso gratuito. Lo stesso giorno, ma con inizio alle 14.30, in piazza Tommaso Grossi, Babbo Natale e i suoi Elfi accoglieranno tutti i bambini per un pomeriggio in allegria, con allestimento del grande albero e la merenda.

"Calendario per soddisfare ogni età"

"Per questo Natale abbiamo pensato a un calendario di eventi ancora più ricco, così da soddisfare adulti e bambini - spiega il sindaco Antonio Rusconi - Dopo l'inaugurazione dell'illuminazione di Orrido e centro paese, le iniziative si susseguiranno fino al gran finale della Pesa Vegia, la festa delle feste, il 5 gennaio 2024".

Nel mezzo tantissime occasioni di divertimento: gonfiabili, laboratori per bambini e merende in compagnia per i bambini tutte le domeniche, sfilate luminose con i giocolieri il 30 dicembre e il 4 gennaio. Non mancheranno i film al cinema, con la proiezione di alcuni fra i titoli più attesi del momento, come Wish e Wonka. I concerti: da quello del Corpo musicale bellanese "100 anni Disney" l'1 dicembre al tradizionale appuntamento del Concerto di Capodanno, il 2 gennaio al Palasole, con la contestuale consegna delle benemerenze civiche.

Numerose anche le proposte culturali, fra le quali spiccano la mostra "Volti" allo Spazio Circolo di via Manzoni fino al 7 gennaio, e il doppio appuntamento dedicato a Tommaso Grossi nel 170° anniversario della morte (il 10 dicembre) con la serata "Di Martedì”" il 12 dicembre e con "Il bello dell'Orrido" di sabato 16. Fra le novità, da segnalare un evento sportivo di alto livello: la 35^ Coppa Inverno del Lario, in programma domenica 10 dicembre.

"Con orgoglio, per il terzo anno consecutivo, abbiamo organizzato l'evento 'Magic Christmas Light' all'Orrido e nelle vie del paese, lungo le quali sarà proposta anche musica in filodiffusione per creare una magica atmosfera natalizia - commenta Irene Alfaroli, assessore al Turismo del Comune di Bellano - Tutto ciò, insieme alle altre iniziative, rappresenta un'importante forma di destagionalizzazione della nostra offerta turistica. Bellano è un paese attrattivo non solo in estate, anzi, anche durante la stagione invernale i visitatori possono trovare proposte interessanti, con una ricca offerta turistica e culturale".

Da parte sua il sindaco Rusconi aggiunge: "Guardando a questo ricco programma di eventi non posso che rivolgere un sentito ringraziamento alle associazioni bellanesi e ai commercianti che, con il loro sostegno, rendono possibile stilare un calendario così fitto di appuntamenti di qualità. Un ringraziamento doveroso va anche all'assessore Alfaroli per l'impegno che sempre dedica all'organizzazione delle iniziative e al coordinamento delle diverse realtà chiamate in causa".