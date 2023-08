Le riprese del regista americano sul ramo lecchese del lago

Il Lago di Como conquista ogni giorno di più i visitatori stranieri, a partire da inglesi e americani. Sia turisti, sia personaggi importanti del mondo dello spettacolo e della cultura. E anche il ramo lecchese sta facendo la propria parte. Lo dimostra il set allestito nei giorni scorsi a Bellano, cittadina incoronata di recente in televisione come uno dei borghi più belli d'Italia.

Il produttore e regista americano Scott Steindorf ha infatti raggiunto Bellano con la sua troupe per girare alcune scene del suo nuovo documentario in onda il prossimo anno su netflix/Hbo. "Protagonisti, oltre al lago di Como, il nostro Roberto Gianola con la sua famiglia, e i ragazzi di Vele a colori!" - ha scritto con soddisfazione il sindaco Antonio Rusconi in un post su Facebook ricordando così il crescente apprezzamento per il paese, la sua suggestiva location e le iniziative proposte.

Soddisfazione anche da parte di Roberto Gianola, direttore d'orchestra di fama internazionale, che sui propri canali social ha postato alcune foto delle riprese e ha parlato di una "Grande giornata sul Lago di Como!"

"Oggi sono tornato velocemente nella mia amata Bellano per un'emozionante intervista con una troupe americana - ha scritto Gianola - Il tema? L'amore e la musica, due argomenti che mi stanno particolarmente a cuore. È stata un'esperienza indimenticabile avere l'opportunità di incontrare e lavorare con un grande produttore come Scott Steindorf. La sua visione e la sua passione per l'arte mi hanno ispirato profondamente. Se siete curiosi di saperne di più su di lui, vi consiglio di dare un'occhiata al suo sito web: stonevillagefilms.com. Troverete una lista di film straordinari che ha realizzato. E poi Bellano ispira a prescindere, è un Paradiso. Intanto si torna all'opera con il Nabucco a Perugia!"