Benedetta Castelli in radio e nei digital store dal 22 gennaio con il singolo “Solo in piazza”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Dal 22 Gennaio in radio “Solo in piazza”, il primo singolo di Benedetta Castelli, brano già disponibile in tutti i digital store e che porta la firma di Vittorio Valenti. «Questo è un singolo che mi veste come un abito, nato da una mia idea o meglio, dalla percezione del mondo in cui viviamo oggi, dove tutto è caduco e dove ognuno di noi si sente solo, una società dove molto è basato sulle apparenze. Devo ringraziare la professionalità di tutto lo staff dell'etichetta, che mi ha dato la possibilità di realizzare questo progetto per esprimermi al meglio».

La biografia

Castelli Benedetta, nata a Lecco, amante sin da bambina dell'arte a tutto tondo, è scrittrice e pittrice, oltre che cantante. La passione per la musica le è stata trasmessa dallo zio cantautore, venuto a mancare prematuramente e il ricordo di quei giorni in cui lei ballava sulle note delle sue canzoni è rimasto talmente nella sua testa da portarla, da grande, a coltivare questa passione. Ha iniziato a studiare musica, in particolare canto e con il tempo, ha deciso di partecipare ad alcuni contest canori per mettersi in gioco come artista, fino ad approdare nelle mani sapienti dell'etichetta Rosso al Tramonto.