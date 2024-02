Benedetta conquista Sanremo e vince il Disco d'argento

Benedetta Castelli ha vinto il premio Disco d'argento a Sanremo. Nei giorni del Festival della Canzone italiana 2024, la città ligure parla un po' lecchese. Benedetta - in arte Elly Bennet - abita infatti a Calolziocorte e con l'ottimo risultato conquistato ieri sera, mercoledì 7 febbraio, entra nell'olimpo italiano dei new talent al quale la competizione (legata, ma distinta dal Festival di Sanremo) è dedicata. "Nonostante me" è il titolo della canzone con la quale Benedetta ha vinto la sfida tra 50 finalisti scelti tra i migliori candidati da tutta Italia. Per Benedetta, raggiante per il risultato, si tratta di un ulteriore passo avanti nel suo cammino di affermazione professionale e artistica.

"Cinque anni fa tutto è iniziato - ricorda Benedetta, facendo riferimento alla sua prima partecipazione - Su 5.000 candidati da tutta Italia mi sono ritrovata a cantare a Sanremo tra gli ultimi 50 finalisti. La mia prima esperienza canora importante. Le prime emozioni di chi si esibisce su un palco davanti a una giuria importante. Le paure e le ansie di chi si mette a nudo davanti agli altri per essere giudicato. Da lì, tutto è iniziato, con un Vince Tempera che mi faceva i suoi complimenti. 5 anni dopo, eccomi di nuovo qui... Questa volta per il Disco d'argento".

"Sempre da tutta Italia e su moltissimi candidati, sono riuscita ad entrare negli ultimi 27 finalisti. Ci ho messo tutta me stessa. Ho lavorato e ho cercato di migliorare, e sono orgogliosa di potervi dire che ce l'ho fatta. Con un Vince Tempera che questa volta mi ha premiata. Sono ancora emozionatissima e mi tremano le gambe. Ma sono felicissima!". Poi una dedicata speciale: "Zio Achi questo premio è per te".

Come nasce Sanremo Newtalent

Ideato da Devis Paganelli con la collaborazione del maestro Vince Tempera e di Maria Teresa Ruta, Sanremo Newtalent si svolge dal 2010 ed è frutto di un lavoro costruito da un team che ha maturato, chi più chi meno, oltre 50 anni di esperienza nel mondo della musica e dello spettacolo. Il contest ha sempre avuto la finalità di promuovere il talento e di offrire una vetrina a chi vuole mettersi in gioco o ha l’aspirazione di fare del canto una vera professione. Il contest si suddivide generalmente in due edizioni: edizione Summer nel mese di settembre a Rimini presso l’Altromondo studios che per l’occasione viene allestita a studio televisivo. L'altra è l'edizione Winter nel mese di febbraio, solitamente in uno studio televisivo dell’Hospitality Salotto delle celebrità al Festival della Canzone Italiana a Sanremo da 2 a 5 giorni.