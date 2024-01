Il benvenuto a Leonardo e Ginevra, i nuovi nati di fine e inizio anno

La prima bimba nata nel 2024 all'ospedale di Lecco è venuta alla luce alle 5.33. Si chiama Ginevra e pesa 3,08 chilogrammi. I felici genitori sono Greta e Daniele Crippa e abitano a Cremeno. A salutare il 2023, alle ore 18.16 del 31 dicembre è stato invece Leonardo Joe che pesa 2,750 chili. I suoi genitori sono mamma Dalila e papà Walter Valsecchi, residenti a Ballabio. Entrambe le famiglie sono dunque valsassinesi.

Le famiglie di entrambi i piccoli abitano in Valsassina

Piccoli "Ambasciatori di Pace"

A loro hanno fatto visita oggi per dare un ideale abbraccio a nome della comunità di Lecco e provincia, il prevosto di Lecco monsignor Davide Milani che ha salutato e dato la benedizione anche a tutti gli altri bimbi del reparto e ai genitori; Annamaria Novielli, presidente del comitato Unicef di Lecco, la quale ha donato ai due piccolini una pigotta ciascuno per accoglierli come "Ambasciatori di Pace" e Angelo Fontana, ideatore dal 2000 di questa iniziativa sempre molto apprezzata. Proprio loro hanno quindi ringraziato gli operatori del reparto di Neonatologia che ogni giorno sono a fianco delle mamme e dei loro piccoli, la dottoressassa Karin Angeli e il primario Antonio Pellegrino i quali hanno permesso la visita e la mattinata di allegria.

"Questi bambini portano gioia e serenità non solo ai loro genitori, ma anche a noi tutti che viviamo in questi tempi tormentati - sottolinea Angelo Fontana - Ogni piccolo che nasce è una speranza di futuro e di pace. Insieme al Dipartimento materno infantile di Asst Lecco, all'Unicef e al prevosto di Lecco abbiamo rinnovato la nostra collaborazione per richiamare l'attenzione sui temi del bisogno e delle condizioni di vita in cui versano milioni di bambini nel mondo. Questi bambini, infatti, sono vittime innocenti della fame e dei conflitti, alcuni dei quali sono purtroppo dimenticati, mentre altri sono attuali come quelli in corso in Ucraina e Medio Oriente".

"Perciò - conclude Fontana - anche quest'anno è stato deciso di nominare l'ultimo bambino nato nel 2023 e il primo nato nel 2024 quali 'Ambasciatori di Pace' e di consegnare loro una pigotta, la bambola di pezza simbolo di Unicef Italia e di gioia per ogni bambino che viene al mondo".