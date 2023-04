Beruschi ripercorre i primi passi da comico in diretta a "Domenica In"

Enrico Beruschi protagonista a "Domenica In", dove ha ripercorso i primi passi da comico al Derby Club. Quando in tv appare il popolare personaggio dello spettacolo, milanese di nascita, per il pubblico lacustre viene subito naturale considerarlo uno del posto tra Borbino, frazione di Abbadia Lariana, e Mandello. Di queste realtà Beruschi conosce vita, morte e miracoli, la storia di luoghi che ama alla follia.

Domenica il ragioniere della Galbusera è approdato negli studi Rai di Roma intitolati a Fabrizio Frizzi nella trasmissione "Domenica in" condotta da Mara Venier. Il comico, approdato quasi per scherzo nel mondo dello spettacolo, si è ritrovato con amici, compagni, colleghi di quell'epoca nati al Derby Club, la fucina milanese della comicità di via Monterosa 84. Beruschi negli studi televisivi romani a dividere e condividere gli amarcord con Massimo Boldi, Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Diego Abatantuono in collegamento video e Paolo Jannacci a raccontare del padre Enzo. Una rimpatriata tra artisti che ha calamitato l'attenzione e raccolto gli applausi del pubblico degli anni '70-'80 che ancora oggi non ha dimenticato un genere di comicità che nasceva dai veri lavoratori dello spettacolo, quali sono stati e ancora sono i citati artisti.

Gli esordi della carriera

Enrico Beruschi va al Derby quasi per scherzo, una burla che lo induce a cambiare la sua vita lasciando il buon posto di lavoro nel biscottificio valtellinese per le tavole del palcoscenico. Una svolta che non gli hai mai fatto dimenticare di essere un uomo con i piedi a terra che ama parlare con tutti senza atteggiarsi a divo. Per questo Enrico è amato e apprezzato da tutti. Vederlo sul piccolo schermo domestico cantare E la vita, la vita, pezzo forte di Cochi e Renato suonata al pianoforte da Paolo Jannacci e cantata da tutti i presenti nello studio, è sembrato un inno nazionale composto per sperare in un mondo diverso, migliore, in cui una sana risata valga la pena d'essere vissuta. A Mandello, lo scorso febbraio, Beruschi era stato invitato dal Centro diurno anziani e dagli Alpini e aveva ripercorso questo suo passato toccando le varie tappe della carriera, fra cui il periodo legato al Derby club dove è nato a livello artistico.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)