Bigliettazione elettronica: installato il nuovo sistema sui bus adibiti al servizio del Trasporto Pubblico Locale

La Società Conduent ha concluso l'installazione delle strumentazioni e delle apparecchiature, su tutti i bus di Linee Lecco adibiti al servizio del Trasporto Pubblico Locale, per l'attivazione del sistema di bigliettazione elettronica. Dopo questi interventi sui mezzi, è stato attivato anche il collegamento tra gli strumenti PCE multifunzione installati sui bus e il server della centrale operativa dell’ufficio movimento di Linee Lecco.

Il progetto e programma di attuazione del sistema di bigliettazione elettronica di Linee Lecco è stato coordinato dal Direttore Generale dott. Salvatore Cappello che, di persona, ha seguito step dopo step sviluppo e realizzazione di quanto previsto e necessario. Linee Lecco si è quindi strutturata per gli impianti a bordo autobus ed è pronta ad installare il sistema di bigliettazione elettronica una volta definito da Regione Lombardia. Oltre agli interventi di cui sopra Linee Lecco ha acquistato le prime 8 paline intelligenti (video tastiere interattive), che saranno installate nelle prossime settimane ai capolinea e fermate di alcune linee/tratte del servizio TPL, permettendo così all’utente/passeggero di informarsi ed essere informato in tempo reale sulla posizione e tragitto del bus da prendere. Dopo questa fase di prove e collaudo delle prime 8 paline intelligenti, Linee Lecco definirà un piano di investimento e installazione di questi strumenti per tutte le fermate del servizio TPL gestito da Linee Lecco.

Linee Lecco è quindi pronta, già da ora, ad attivare e applicare il sistema di bigliettazione elettronica previsto da Regione Lombardia. Sistema di bigliettazione elettronica per il quale la stessa Regione Lombardia dovrà stabilirne la data di inizio applicazione. Il costo complessivo per l'attivazione e installazione del sistema di bigliettazione elettronica è definito in circa 400.000 €.