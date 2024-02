Peggio dell'inutilizzo, ci sono i vandalismi. A Lecco sta per tornare il bike sharing, con estensione anche verso i monopattini come da tentativi effettuati negli anni precedenti con alterne fortune. Entro l'estate i nuovi mezzi elettrici torneranno a essere posizionati nelle piazzole già individuate a loro tempo tra centro e rioni, mentre svariati sono stati recentemente rimessi al proprio posto dopo l'adeguamento alle norme di legge: in tanti si erano chiesti dove fosse finita la flotta di Figorent, ma l'azienda è stata obbligata a renderli "legali". Intanto, come purtroppo accade un po' dappertutto, si sono registrati vari utilizzi impropri come quello documentato dalla foto in apertura, scattata nella frequentata zona di Pradello.

Monopattini a Lecco: quanto costano

In attesa di conoscere le novità legate al rapporto tra il Comune di Lecco e l'azienda con sede a Roma, che dovrebbe riguardare anche la limitrofa Malgrate, ricordiamo i termini contenuti nella convenzione:

abbonamento mensile (mese solare) per i soli residenti a 19,90€, per corse di massimo 30 minuti intervallate da minimo 20 minuti di sosta;

corsa normale con €1 per lo sblocco in aggiunta alla tariffazione al minuto pari a €0,25;

tariffa giornaliera da €9,99 con sbloccaggio dei veicoli illimitato;

tariffa di 7 giorni da €39,99 composti da massimo 60 minuti di utilizzo al giorno, con sbloccaggio infinito.

Superati i limiti orari negli abbonamenti a limite temporale (mensile, giornaliero), si attiverà la tariffazione al minuto.

Le corse si attivano e vengono terminate nei parcheggi segnalati tramite l’applicazione, per evitare soste in luoghi inappropriati e l’abbandono in aree non consentite. Il recupero del mezzo abbandonato fuori dalle aree è a carico dell'utente.