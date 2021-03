Valmadrera, arriva il bike sharing: finanziato il progetto dell'Amministrazione comuale

Il Comune di Valmadrera nel mese di luglio 2020 ha partecipato al bando promosso dal Gal "Quattro Parchi Lecco Brianza" presentando un progetto di bike sharing da sviluppare sul territorio comunale. L'ente, nei giorni scorsi, ha comunicato l'ammissione del progetto al finanziamento per un importo di 63.540 euro.

Il progetto

Il progetto è stato elaborato tenendo conto della presenza di un sistema di bike sharing già attivo nelle vicine Malgrate e Lecco; pertanto l'Amministrazione comunale ha pensato a un sistema integrato che renda l’utilizzo del sistema effettivamente utile e appetibile, in quanto consentirebbe di prelevare la bicicletta in una stazione in Valmadrera e di lasciarla comodamente in un'altra, anche in un comune diverso.

Proprio in questi giorni sono in corso incontri con gli amministratori della Comunità Montana e dei comuni confinanti al fine di coordinare gli interventi di realizzazione del sistema di bike sharing, in modo che lo stesso sia il più possibile esteso ed integrato.

Gli obiettivi

Sono numerosi i progetti di questo genere avviati in questi anni, integrati nel sistema del servizio di trasporto pubblico e alternativi sia al trasporto pubblico tradizionale che all’utilizzo dei mezzi privati. In particolar modo nelle località di richiamo turistico il bike sharing consente ai turisti di raggiungere i punti di interesse turistico con maggiore libertà, soprattutto se le “ciclostazioni” sono collocate in prossimità delle aree di parcheggio.

Gli obiettivi del progetto valmadrerese sono due: da un lato c'è la volontà di fornire alla cittadinanza una valida alternativa all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e dell’auto privata, contribuendo così anche alla riduzione dell’inquinamento; dall'altro è una precisa volontà quella di offrire ai turisti un mezzo per raggiungere il centro di Valmadrera partendo, ad esempio, dalla località di Parè, caratterizzata sia dalla presenza di aree di parcheggio sia dalll'imbarcadero della Navigazione Lago di Como.