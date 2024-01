Le calze con giochi e dolciumi portate in dono dai bikers ai bimbi della pediatria

Gli Innominati bikers in visita alla pediatria dell'ospedale di Lecco per portare in dono ai bambini le calze della befana, con giochi e dolciumi. L'iniziativa si è tenuta oggi, in occasione della festa dell'Epifania, ed è giunta alla sua terza edizione. I centauri dell'associazione di Vercurago hanno raggiunto in sella alle loro moto il Manzoni, entrando poi in reparto e regalando un sorriso ai piccoli e alle loro famiglie.

Meno di un mese fa i bikers avevano promosso con successo il corteo dei Babbo Natale in moto a sostegno degli asili della Valle San Martino, ora un'altra iniziativa molto apprezzata. "Vogliamo ringraziare il reparto di pediatria, i dottori e le infermiere dellospedale di Lecco per il loro prezioso lavoro" - hanno detto i volontari impegnati oggi nella spedizione della befana, dimostrano una volta di più di avere un cuore d'oro.