Lecco Film Fest, Don Davide Milani: «Grande entusiasmo e partecipazione»

«Lecco Film Fest è stato un evento corale, di una intera comunità che si è ritrovata attorno alla nostra proposta, l'ha fatta propria e l'ha trasformata in un'esperienza condivisa».

Così monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e della Rivista del Cinematografo, traccia a caldo una valutazione sulla prima edizione di "Lecco Film Fest - Donne oltre gli schermi", l'evento dedicato al protagonismo femminile che ha polarizzato per quattro giorni la programmazione culturale della città di Lecco.

«Una rinascita post-lockdown»

«Mi ha colpito l'entusiasmo e la partecipazione che si sono registrati attorno a un evento che, per la sua novità, il valore del suo messaggio e del parterre di ospiti arrivati in città, la profondità della riflessione proposta, ha rappresentato una vera occasione di incontro e un'opportunità per una rinascita post-lockdown. Il segno più tangibile di questa partecipazione ce l'hanno data sia il numero di persone che hanno preso parte con grande attenzione ai diversi momenti, sia la collaborazione offerta dalle decine di volontari, in prevalenza ragazzi, che si sono sentiti attori di questo evento. Questo atteggiamento è colto tutti i nostri ospiti, ma anche dai media locali e nazionali che ci hanno seguito», continua monsignor Milani.

