Arrivano più soldi per il Comune di Valmadrera. Durante la Commissione bilancio di giovedì 2 novembre è stata discussa la variazione di bilancio numero 4, che ha portato a distribuire un avanzo pari a 420mila euro: le cifre più significative delle entrate correnti “derivano da contributi e trasferimenti di varia natura, dall’attività di riscossione tributi e dalle attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, che consentiranno, al netto delle destinazioni specifiche e delle esigenze di funzionamento dei vari uffici e strutture comunali, una riduzione della seconda rata di Tari per le utenze domestiche per un totale di 102.042 euro, oltre il 10% per ogni famiglia”. L'annuncio è stato effettuato proprio nel corso della seduta pubblica.

Gli investimenti del Comune di Valmadrera

Per la parte in conto capitale “si registra un incremento dei proventi da titoli abitativi e piani attuativi e dall’alienazione dei diritti individuali e di superficie, oltre alle poste ricevute dal B.I.M. per gli interventi di regimazione idraulica e al contributo frontalieri. Per gli investimenti sono state inoltre stanziate quote di avanzo libero. Il tutto a finanziare interventi sulle asfaltature e sulla sicurezza stradale, di abbattimento delle barriere architettoniche, la prosecuzione dei lavori al Centro Culturale Fatebenefratelli”.

Altri 224.566 euro sono stati destinati “a numerosi interventi sulle scuole: opere di rifacimento dei bagni spogliati palestre scuole medie, intervento di rifacimento impianti palestra scuola Leopardi, acquisto mobili e arredi scuole, tinteggiature e sostituzione porte”. Aumentata anche la quota relativa al rifacimento bagni di via Casnedi “nell’ambito dei progetti partecipati”, integrando il progetto in particolare con l’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre a 150.000 euro per il funzionamento e l’abbattimento delle rette della Rsa "Opera Pia Magistris".