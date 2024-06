La festa dei bambini sostiene l'associazione che si occupa di anziani e disabili

Un successo che ha divertito i più piccoli e si è rivelato solidale con un'associazione di volontariato. La manifestazione 'Bimbilandia' svoltasi lo scorso weekend dell'11 e 12 maggio a Dervio ha portato in dote un contributo di 1.300 euro all'Auser Dervio.

"Con estrema gioia ringraziamo l'organizzazione Bimbilandia che ha promosso, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, la manifestazione dedicata ai bambini al campo sportivo - commenta il presidente del sodalizio, Alessandro Perego - La manifestazione, che metteva al centro i bambini, prevedeva che parte del ricavato della festa sarebbe stato assegnato, come richiesto dal Comune, all'Auser per sostenere l'attività di volontariato".

Il contributo all'associazione è stato di 1.300 euro. "Come Auser Dervio siamo grati per questo contributo che sosterrà l'attività svolta a favore delle persone più deboli della nostra comunità e ci permetterà di proseguire l'impegno verso il paese. Riteniamo sia molto bello che da una manifestazione che porta gioia e divertimento ai bambini arrivi un sostegno economico tangibile a un'associazione che si occupa principalmente di anziani e disabili".