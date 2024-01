Con l'auto sulla ciclopedonale per saltare la coda

C'è la coda, perde la pazienza ed entra nella pista ciclopedonale a lago per superare il traffico. Il fatto, segnalato sui social da alcuni lecchesi - in particolare sul gruppo "Sei di Lecco se... 2.0" (il vero) - è avvenuto la scorsa sera intorno alle 19 in zona Bione ed ha lasciato senza parole chi ha assistito. Era buio, in molti frequentano la pista e il blitz sulla ciclabile per superare la colonna degli altri veicoli avrebbe potuto provocare danni e pericoli, o perfino travolgere persone che si spostavano tranquillamente a piedi o in bici.

La testimonianza

"Stasera, visto il traffico che c'era, una signora con l'Audi ha pensato bene di evitare la colonna a Rivabella percorrendo la ciclabile con l'auto - scrive un testimone - E quando mi ha visto ha accelerato per farmi spostare, per poi uscire prima dal campeggio. Qualcuno sa se ci sono telecamere che possano aver ripreso la targa? Io non ho fatto in tempo... è passata velocemente". Diversi i commenti e altre testimonianze di conferma e condanna: "Vista anch'io, entrata dal Bione"... "Siamo alla follia".