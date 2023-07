Il lungolago di Lecco (con Sirmione) è il luogo più apprezzato dai turisti stranieri in Lombardia

In attesa di potersi giocare (come sarebbe giusto) il derby in Serie B, Lecco vince la sfida del turismo con i cugini di Como. Stando infatti a un recente report di Regione Lombardia, nei laghi lombardi si registra un boom di visitatori stranieri e le due location preferite risultano essere il lungolago di Lecco e il casetllo di Sirmione. Per la nostra città si tratta senza dubbio di un bel riconoscimento.

Boom di turisti stranieri nel primo quadrimestre: +60% in Lombardia

Analizzando i dati complessivi della nostra regione, sono stati ben 767.947 i turisti giunti sui laghi lombardi nel primo quadrimestre 2023, di cui il 60% stranieri (in aumento rispetto al 55%, percentuale registrata nel 2019, anno record del turismo). In crescita è anche la permanenza media dei visitatori, che passa da 2,5 a 3,2 notti. Se gli arrivi sono stati 767.947, le presenze sono state pari a 2.454.015, cifre che traducono l'aumento importante della permanenza media. Il tasso di crescita rispetto al 2019 è pari al 11% per gli arrivi, mentre per le presenze si arriva al +39%.

Numeri che evidenziano l'alta attrattività dei laghi lombardi

Numeri, questi, diffusi dall'assessore al turismo di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, che evidenziano l'alta attrattività dei laghi lombardi, confermato, tra l'altro, dalle analisi del web. L'apprezzamento online dei laghi lombardi "viaggia", infatti, verso 90 su una scala di 100. Un punteggio registrato dall'analisi di 312.069 contenuti della Rete riferiti ai principali punti di interesse turistico dei Comuni che si affacciano sui laghi per il periodo compreso tra gennaio e maggio 2023, ed espresso in maggioranza da turisti stranieri, il 63,2%, principalmente europei con una prevalenza di visitatori provenienti dalla Germania.

Il restante 36,8% è italiano. Il livello di soddisfazione degli utenti on line si attesta sul valore molto positivo dell'87,4 su 100, un dato superiore al valore registrato nel 2022, ovvero 86,3, sempre per l'area Laghi e superiore al sentiment complessivo della Regione Lombardia per il periodo gennaio-maggio 2023, pari al 85,6.

Le due location più apprezzate: Lecco c'è

"I luoghi più apprezzati risultano il Castello di Sirmione ed il Lungolago di Lecco" - conferma in una nota Regione Lombardia. "Viene evidenziato ancora una volta il fascino dei nostri laghi, destinazioni che competono con le mete big nazionali come Roma, Venezia e Firenze - commenta quindi Barbara Mazzali, assessore a turismo, marketing territoriale, moda e grandi eventi - Accogliamo con grande piacere tutti i turisti stranieri che scelgono la nostra regione, che offre loro strutture ricettive e servizi di altissima qualità. Ma con altrettanta consapevolezza invito i turisti italiani a trascorrere le vacanze in Lombardia, tra vigneti, castelli, colline, laghi, montagne, 4.000 chilometri di piste ciclabili che costeggiano fiumi, boschi, attraversando le nostre meravigliose città d'arte".