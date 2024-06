Alla giovane Marta Bolzoni la borsa di studio dedicata a Samuele Riva

È Marta Bolzoni la vincitrice dalla borsa di studio "Samuele Riva". Il premio è assegnato grazie al contributo della famiglia Riva per onorare il ricordo del figlio Samuele, studente di Ingegneria Civile Ambientale presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e prematuramente scomparso nel novembre 2018. Il riconoscimento, giunto alla sua sesta edizione, è un concorso al merito destinato agli studenti di Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio e conferito in base ai crediti acquisiti e alla media dei voti non inferiore a 25/30.

Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stata la giovane studentessa del secondo anno di Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio: “Desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla famiglia Riva per l’opportunità che offre agli studenti del Politecnico che frequentano il corso di ICMR e per la generosità che mostra ogni anno - spiega Marta -. È ammirevole il fatto che la famiglia continui a ricordare Samuele supportando altri ragazzi che hanno scelto la sua stessa strada. Questa borsa di studio rappresenta per me una grande soddisfazione, motivandomi a proseguire il mio percorso universitario con impegno e dedizione”.

“Ringrazio la famiglia Riva per la rinnovata vicinanza alla nostra realtà e per la preziosa opportunità che offre ai nostri studenti - dichiara Manuela Grecchi, prorettore del Polo territoriale di Lecco -. Mi congratulo con la vincitrice, invitandola a continuare il suo impegno negli studi con passione e determinazione”.

Soddisfazione anche per la famiglia Riva: “Ci congratuliamo con Marta e le auguriamo di proseguire la sua carriera dimostrando sempre impegno e competenza come ora. Il ricordo di Samuele, attraverso questo evento, è sempre vivo e ci rasserena, in quanto ci consente di avere un legame continuativo con ciò che lui amava molto, ovvero i suoi studi presso il Polo di Lecco. Ringraziamo il Politecnico di Milano per le opportunità offerte agli studenti meritevoli e per supportare i loro studi attraverso borse di studio prestigiose, che ogni anno si propongono”.