Gruppo Omet: assegnate 38 borse di studio ai figli dei dipendenti che hanno ottenuto risultati d'eccellenza

Il 15 dicembre, con una piccola cerimonia online, sono state consegnate 38 borse di studio ai figli dei dipendenti delle aziende Omet (31 borse) e O-Pac (7 borse) che frequentano scuole superiori o università e hanno ottenuto risultati di eccellenza nel loro anno scolastico 2019/2020.

L'iniziativa, che il Gruppo Omet porta avanti ormai da diversi anni, risponde all'attenzione da sempre dimostrata verso i propri collaboratori, la formazione dei giovani, e il riconoscimento del merito. «Abbiamo voluto assegnare le borse di studio anche in questo anno difficile, per mantenere la promessa fatta ai ragazzi e per sottolineare come il merito e l'impegno scolastico debbano essere sempre una priorità a cui dare valore», ha detto il Presidente del Gruppo Omet Antonio Bartesaghi durante la cerimonia.

«Nella vita, come nel lavoro e nello studio, i periodi di espansione si alternano sempre con quelli di difficoltà - ha detto Bartesaghi -. Bisogna affrontarli con serenità e determinazione, perché non sono mai momenti completamente negativi ma offrono vantaggi nascosti e opportunità di migliorare. Lo abbiamo fatto anche con le nostre aziende. In questo periodo di rallentamento del mercato, in Omet abbiamo avuto modo di migliorare i processi e affrontare una fase di riorganizzazione importante. O-Pac ha goduto di una situazione contingente positiva legata alla domanda di prodotti per la pulizia e la disinfezione, che ha generato richieste oltre le nostre possibilità a cui abbiamo in alcuni casi scelto di rinunciare per questioni di etica. In generale abbiamo imparato cose nuove, ci siamo abituati alla realtà virtuale, abbiamo sofferto la mancanza di socialità ma acquisito strumenti che in futuro si riveleranno preziosi. C'è ancora molta incertezza, ma non abbiamo mai rallentato i nostri investimenti e andiamo avanti con fiducia. Mi auguro il prossimo anno avrò l'orgoglio di ospitarvi presso la nuova sede Omet di Molteno, che sarà inaugurata nel 2021».

I ragazzi hanno avuto l'opportunità di scambiare opinioni sul proprio corso di studi e sulle difficoltà legate alla didattica a distanza, e di ricevere parole di incoraggiamento e di fiducia da parte del Presidente per il loro futuro scolastico e lavorativo. «Congratulazioni per il vostro impegno e la vostra passione. Il mio in bocca al lupo per realizzare i vostri sogni» ha concluso Bartesaghi.

VINCITORI OMET

Bodega Anisia Brambilla Angelo Canali Linda Cattaneo Giulia Cattaneo Luca Cattaneo Ilaria Cavallo Giulia Civicchioni Alessia Codega Monica Conti Fabrizio Conti Andrea Conti Giorgio Corani Federica Corti Stefano Dell'Oro Carola Fumagalli Gloria Gagliardi Alessio Gilardoni Simona Londero Davide Mangili Alberto Manzoni Nicola Milani Federica Nava Gabriele Negri Giacomo Negri Maria Cecilia Panzeri Emma Panzeri Agostino Passini Alessio Sandretti Francesco Veronesi Martina Veronesi Matteo

VINCITORI O-PAC