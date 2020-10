In casa Gitalia Jacquard un nuovo brevetto per tessuti chinè destinati all'alta moda

Il tipo di lavorazione è molto complesso, richiede passaggi numerosi e delicati e, pur avendo origini antiche, sinora il suo impiego applicato alle fibre naturali nobili come seta, lana, lino, cachemire, canapa e cotone è stato limitato e circoscritto a lavorazioni di tipo artiginale e quasi del tutto manuali.

Gitalia Jacquard - l'azienda tessile storica di Costa Masnaga che fa capo alla famiglia Ruggeri – ha saputo industrializzare il processo per la realizzazione della stampa su filo con fibre pregiate e non sintetiche per andare poi a produrre i tessuti chiné, il cui caratteristico colore screziato e sfumato è ottenuto appunto con la colorazione dell’ordito prima di procedere con la tessitura.

Per farlo, è stato necessario mettere a punto sia un apposito macchinario sia il procedimento di realizzazione, entrambi oggetto dell’Attestato di brevetto per invenzione industriale rilasciato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico.

«Gitalia si rivolge alla fascia medio-alta e alta del settore moda: i destinatari dei nostri prodotti sono spesso esperti internazionali del lusso alla ricerca di tessuti adatti a consumatori particolarmente esigenti», sottolinea il Presidente Gianni Ruggeri.

Produzione e realizzazione

Per la realizzazione dell’innovativo macchinario Gitalia ha potuto contare sulle competenze del team aziendale; in particolare il progetto è stato supportato dai fratelli Luca Ruggeri e Marco Ruggeri che si sono occupati della ricerca in ambito tessile e da Felice Cogliati, esperto di meccanica tessile.

«Il tessuto prodotto con il procedimento che abbiamo brevettato, e attraverso un macchinario studiato e assemblato ad hoc - continua - si rivolge ad una nicchia che richiede un tipo di tessuto esclusivo, con fantasie e colori molto spesso personalizzati. Le nostre proposte sono da sempre orientate alla qualità e all’originalità e, in questo caso, avanziamo di un ulteriore passo in questa direzione facendo tesoro dell’esperienza e del know-how maturati in tanti anni di attività, con un tessuto dove alla particolare lavorazione si uniscono la cura e la ricerca già a partire dalla selezione della materia prima».