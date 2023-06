Concerti all'alba nel giardino della villa

Un concerto di world music con Almenotre e uno in compagnia delle chitarre del Guitar Landscape Ensemble. A ospitare le esibizioni un luogo reso ancor più suggestivo dall’orario. Dopo il successo dello scorso anno, tornano infatti i concerti all’alba nel giardino all’italiana di Villa Greppi, a Monticello Brianza: un’ora insolita - le 6.30 del mattino - per due appuntamenti musicali fissati per sabato 24 giugno e 1 luglio e inseriti nella programmazione di "Andar per Ville e Giardini", iniziativa nata dalla collaborazione tra il Consorzio Brianteo Villa Greppi e il Centro documentazione Residenze reali lombarde all'interno del progetto Vedere l'Invisibile. Un piano, quest’ultimo, finanziato da Fondazione Cariplo e con protagonisti proprio i giardini storici di Villa Greppi e della Villa Reale di Monza.

"Visto il successo dello scorso anno - commenta Lucia Urbano, presidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi - abbiamo deciso di riproporre anche per quest’estate due concerti all’alba, del resto è sempre l’ora giusta per ascoltare buona musica! È anche un’occasione - continua - per scoprire e apprezzare una parte più intima e raccolta del nostro parco. Pensiamo che un evento, già di per sé piacevole come un concerto, sia ancora più godibile se proposto in uno scenario suggestivo e di grande fascino".

Quel giardino all’italiana di Villa Greppi da riscoprire

E al centro dei due appuntamenti citati sarà proprio il giardino all’italiana di Villa Greppi, un luogo da non molto riaperto al pubblico dopo un lungo lavoro di restauro e ora, in occasione dei concerti all'alba, da riscoprire in un momento della giornata tranquillo, tra fioriture di rose, begonie, gigli turchi e fichi d’India.

Primo dei due concerti quello fissato per sabato 24 giugno in compagnia di Almenotre, formazione composta da Pietro Ghezzi (chitarra), Lorenzo Varisco (batteria), Michele Castiglioni (clarinetto), Andrea Cacciola (basso elettrico) e che propone un repertorio totalmente originale di world music, genere di contaminazione che fonde elementi di jazz, pop, folk e musica etnica. Un programma fatto di sonorità raffinate, evocative e apprezzabili dal grande pubblico, questo grazie a temi cantabili eseguiti dall'oboe e a parti solistiche sempre molto misurate e funzionali al discorso musicale.

Ci si darà poi appuntamento sabato 1 luglio, invece, per l’esibizione del Guitar Landscape Ensemble, gruppo di chitarre classiche composto da Matteo Redaelli, Fabrizio Ferrigno, Lorenzo Buzzotta, Giuseppe Gentile, Giovanni Bonfanto, Mirko Casati e Sara Scarantino. Nato nel 2014 all’interno della scuola di musica Guarnieri del Consorzio Villa Greppi e sotto la guida del maestro Patrizia Rebizzi, il Guitar Landscape Ensemble è una formazione cameristica oggi diretta dal maestro Matteo Redaelli e con un repertorio ampio, capace di spaziare dalla musica antica a quella contemporanea, dalla classica alla musica leggera, dalla tradizione europea a quella sudamericana. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni contattare il Consorzio Brianteo Villa Greppi: attivitaculturali@villagreppi.it - telefono 039 9207160 - www.villagreppi.it