"Brivio che dona" di nome e di fatto: grande raccolta di aiuti per l'Ucraina

Un camioncino più diversi altri bancali pieni di cibo e beni di prima necessità raccolti in pochi giorni e inviati in aiuto della popolazione Ucraina martoriata dalla guerra. Come sta avvenendo in diversi comuni del Lecchese, anche Brivio ha voluto dare il proprio significativo contributo alla mobilitazione che nel nostro territorio si sta sviluppando sia sul fronte sia degli aiuti che dell'accoglienza.

"Con la consegna nei giorni scorsi dell’ultimo carico di alimenti e di generi di prima necessità all’Associazione Cassago chiama Chernobyl Onlus, si conclude anche questo progetto di aiuto per l’Ucraina" - fanno sapere i volontari dell'associazione "Brivio che dona", impegnata nella raccolta.

"Brivio che Dona vuole ringraziare tutti coloro i quali hanno partecipato e contribuito a questa raccolta -s peiga Ornella Pozzoni - Ringraziamo in modo particolare Milena Panzeri che ha fatto da tutor allo smistamento merci a Rovagnate a favore della onlus Cassago chiama Chernobyl, che ha coordinato alla perfezione i ritiri della merce raccolta e il parroco don Emilio Colombo che ha messo a disposizione il sagrato della chiesa di San Leonardo".

"Grazie inoltre alle altre associazioni che hanno voluto collaborare con noi: gli Amici di Aizurro sempre pronti e disponibili per aiutare chi ha bisogno e l’Associazione culturale Nostra Signora della Neve di Foppaluera che ha fornito una ingente quantità di farmaci da banco da mandare in Ucraina. Un grazie a Luigi Bonacina per il supporto datoci e al canile di Merate per il cibo donato per gli amici a 4 zampe. Ancora grazie a tutti da parte di Brivio che dona".