L'uomo più forte del mondo si allena sulle strade lecchesi

Il campione del mondo di arti marziali Bruno Danovaro si allena sulle strade brianzole. E si rifocilla in una trattoria del Lecchese. In molti questa mattina, lunedì 11 marzo, hanno riconosciuto il super atleta mentre affrontava in bicicletta le impegnative salite di Colle Brianza e del Lissolo a Rovagnate.

Danovaro sta preparando la sfida di lotta svizzera (cosiddetta 'schwingen') che il 28 aprile lo vedrà sul ring in Austria. L'atleta ligure, da molti definito a più riprese "l'uomo più forte del mondo", utilizza infatti la corsa e la bicicletta per la preparazione aerobica, oltre a cimentarsi spesso in gare a piedi sui 10 km e sui 150/200 km in bici specialità Gravel. Lunedì, dpo avere affrontato le due erte brianzole, si è concesso una sosta ristoratrice in una trattoria.

Chi è Bruno Danovaro

Bruno Danovaro, nativo di Genova e milanese d'adozione, è stato campione del mondo di judo e powerlifting, ma nel corso della sua carriera ha praticato anche pugilato, karate e jujitsu. È imbattuto da 115 match nelle arti marziali pro.

Un curioso episodio coinvolse Danovaro lo scorso mese di dicembre: tre loschi individui infatti cercarono di rapinarlo e lo aggredirono a Dinegro, nel Genovese, ignorando chi fosse. La sua pronta reazione riuscì a far finire a terra uno dei malviventi e a metterli in fuga. Ad agosto 2022, a Milano, riuscì invece a difendere due donne da un tentativo di violenza sessuale. Le sue azioni in ambito sociale gli sono valse diversi riconoscimenti pubblici.