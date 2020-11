"A Natale siamo tutti più Buoni": il Comune di Bellano mette in campo un'iniziativa per l'economia del paese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con Pro Loco Bellano e Associazione Cinema di Bellano propone una bella iniziativa per incentivare l’economia circolare di Bellano, tramite la realizzazione di buoni regalo natalizi da utilizzare come regali di natale per parenti e amici, acquistabili tramite la Pro Bellano sia online che cartacei e spendibili in tutti gli esercizi commerciali bellanesi entro il 28 febbraio 2021.

I Buoni sono validi per acquisti di Beni e servizi nei negozi, artigiani e bar/ristoranti bellanesi.

Almeno 5 le buone ragioni per acquistare e regalare i buoni regalo “Discovering Bellano”:

Risolvete il problema dei regali di Natale con un’idea semplice ma efficace! Incentivate l’economia dei nostri commercianti e artigiani, che come sappiamo in questo periodo stanno resistendo alle limitazioni dovute alla pandemia in atto! Avete dei benefit ulteriori anche come acquirenti, vale a dire 1 ingresso omaggio all’Orrido, per vedere le nuove passerelle, da regalare ad amici o parenti non residenti a Bellano (come sapete i Bellanesi hanno ingresso gratuito all’Orrido) e 1 ingresso al Cinema di Bellano, anch’esso da regalare o utilizzare voi stessi! Tutti i buoni saranno numerati con un talloncino che gli acquirenti dovranno conservare, e il 6 Gennaio tra tutti i numeri saranno estratti altri buoni omaggio da 50 e 100 euro, che potrete utilizzare voi stessi per i vostri acquisti, sempre presso gli operatori economici bellanesi! Ogni Buono regalo conterrà una splendida cartolina da collezione con le foto del grande Carlo Borlenghi! ogni cartolina è unica, e potrete decidere se tenerla per voi o regalarla insieme al buono regalo! Grazie a Carlo Borlenghi per la collaborazione!

Il regolamento

Per acquistare i buoni e per avere tutte le informazioni:

Cel: 335.1752102 (anche con semplice messaggio Whatsapp)

mail: infopoint@comune.bellano.lc.it - verrete ricontattati.

Buoni disponibili: 10€ - 20€ - 30€ - 50€ - 100€

Per ogni buono in regalo inoltre 1 ingresso all’Orrido e 1 ingresso al Cinema di Bellano.

Potrete ricevere i buoni regalo online a casa in formato .pdf oppure in formato cartaceo, con elegante busta.

I buoni saranno numerati, e gli acquirenti parteciperanno all’estrazione del 06/01/2021 di buoni regalo del valore di 50€ e 100€, spendibili in unica soluzione entro il 28/02/2021.

Buoni spendibili in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2021 in tutti i negozi, ristoranti, bar e artigiani bellanesi.