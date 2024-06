Musica, cinema all'aperto, fuochi d'artificio: che mese di giugno a Mandello

L'estate entra nel vivo a Mandello: il Comune ha pubblicato il primo dei calendari mensili dedicati agli eventi estivi che organizza o ai quali offre il patrocinio.

"Abbiamo rinnovato la grafica, ma mantenuto i loghi identificativi già utilizzati l'anno scorso per individuare le varie tipologie di evento - fa sapere l'assessore al Turismo e al Commercio Silvia Nessi - Quella del 2024 sarà un'estate ricca di manifestazioni che saranno proposte dalle realtà associative del territorio, oltre a quelle istituzionali e a quelle direttamente organizzate dagli Assessorati al Turismo ed alla Cultura".

Cosa c'è a giugno a Mandello

"Avremo concerti di musica pop in centro paese, oltre a suggestivi spettacoli in zona lago. Torneranno le 'Dance Nights' che vedranno coinvolte scuole di danza del territorio di diverse tipologie. È stata rinnovata la collaborazione con il 'Festival di Bellagio e del Lago di Como' che proporrà un'esibizione nella suggestiva cornice di Villa Lario. Per il terzo anno avremo il cinema all'aperto dedicato ai bambini, ma anche alla montagna partecipando ai festeggiamenti per il 50esimo anniversario della salita al Cerro Torre. Non mancheranno i fuochi d'artificio, accompagnati dalle bancarelle dei dolciumi, nella serata clou dell'estate dedicata al Patrono San Lorenzo".

"Nei programmi - continua Nessi - si può trovare anche molto altro e per questo di cuore ringrazio tutti coloro, associazioni e volontari, che si stanno impegnando per rendere la nostra estate ancora più bella. Colgo l'occasione per invitare a iscriversi alla newsletter curata dal nostro Infopoint, che permette di rimanere sempre aggiornati, come anche di scaricare l'app del comune di Mandello del Lario dove, nella sezione eventi, troverete tutto il programma estivo con le relative descrizioni e locandine. Non mi resta che augurare a tutti, cittadini e turisti, una splendida e serena estate".