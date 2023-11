Il calendario di Natale per i più piccoli quest'anno lo scrivono i giornalisti

Un calendario particolare per questo Natale: 25 caselline, con altrettanti racconti di Natale, scritti dai giornalisti delle testate e degli uffici stampa e comunicazione del territorio; una coccola quotidiana ai più piccoli, ideata e promossa dall'assessore alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante.

"Dopo gli scrittori e le scrittrici della prima edizione, le scuole della seconda, i nonni e le nonne di Lecco della passata edizione, quest’anno abbiamo pensato di chiamare a raccolta una categoria di professionisti che quotidianamente già racconta il nostro territorio, la sua storia e la nostra quotidianità - spiega l'assessore Durante - La risposta è stata ampia e il contributo corposo e per questo ringrazio a nome mio e dell'Amministrazione tutti i giornalisti e i collaboratori delle testate, nonché gli uffici stampa e comunicazione che hanno deciso di dedicarci del tempo e regalarci un breve testo intriso della magia del Natale a Lecco. Il calendario ci accompagnerà fino al giorno di Natale e ci auguriamo possa essere apprezzato dalle famiglie la sera, riunite sul divano per ritagliarsi un rituale di semplice 'stare insieme' o a scuola, con le maestre e i compagni di classe”.

Storie di Natale differenti per stile e caratteristiche, ma tutte ugualmente donate dai professionisti di Lecco alla collettività per questo Natale 2023. Il Calendario, curato come di consueto dal team comunicazione del Comune de Lecco, sarà disponibile sulla homepage del sito istituzionale a partire dal 1° dicembre, quando sarà possibile "aprire" la prima casellina e scoprire il primo racconto...