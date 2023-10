Ha accompagnato la storia calolziese con 75 anni di musica, commosso addio a Renzo

Addio a una colonna della banda Donizetti e a un volto simbolo di Calolziese. Si è spento infatti all'età di 92 anni, 75 dei quali vissuti con passione come musicante, Renzo Galli. Suonando la sua tromba, animato dall'amore per il suo territorio e dalla passione per la musica, Galli ha accompagnato tanti eventi della Valle San Martino insieme al premiato Corpo musicale Gaetano Donizetti. Molte le parole di cordoglio per la sua morte. Tra i ricordi più sentiti quello dell'attuale presidente della banda, Paolo Autelitano, che in più occasioni aveva premiato Renzo Galli.

"Il nostro carissimo Renzo, presidente onorario e storico vicemaestro e musicante della Donizetti, ci ha lasciati all’età di 92 anni

e con 75 anni di attività musicale - ricorda Autelitano - La Banda conserverà con affetto e gratitudine la sua presenza nel cuore come Renzo ha sempre tenuta stretta al cuore la sua banda".