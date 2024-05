Addio a Rosalba Tavola, anima dei Volontari del soccorso

C'era anche lei tra quel gruppo di amici che con coraggio, passione e senso di comunità diedero vita a inizio anni Settanta ai Volontari del soccorso di Calolziocorte. Oggi l'associazione di via Mazzini piange la morte di Rosalba Tavola, 67 anni, volontaria instancabile e appassionata. "Fan di Venditti, nonna di tre meravigliosi nipoti" come si descriveva lei stessa, Rosalba ha dedicato mezzo secolo della sua vita ai Volontari del Soccorso e quindi alla popolazione della Valle San Martino e dell'Olginatese impegnandosi sia nei servizi di emergenza e assistenza, sia nella macchina organizzativa del sodalizio, dai primi anni in cui i Volontari operavano da quartier generale di piazza del Mercato, all'attuale sede di via Mazzini.

Cordoglio e dolore sono stati espressi in queste ore dagli amici volontari, e con loro da tantissimi calolziesi che hanno conosciuto e apprezzato Rosalba per il suo prezioso impegno e il suo carattere, sempre pronto a un sorriso e a un incoraggiamento.

"Purtroppo oggi la nostra associazione ha dovuto dire addio a un'altra grande volontaria che ha fatto parte per tantissimi anni e continuerà a fare parte nei nostri ricordi della nostra famiglia - hanno scritto i Volontari oggi guidati dal presidente Fabrizio Vatteroni - Rosalba ha condiviso per moltissimo tempo insieme a suo marito Franco (nella foto insieme a lei) i valori della nostra associazione aiutando il prossimo con impegno e dedizione".

"Purtroppo negli ultimi anni a causa di problemi di salute non aveva potuto più prestare servizio, ma questo non l'aveva assolutamente allontanata dalla vita associativa, continuando a partecipare ai momenti di condivisione con molta gioia. Vogliamo ricordarla così con il sorriso e con una grande forza di volontà. L'associazione si stringe con affetto attorno al marito e alle figlie e alla famiglia tutta in questo momento di dolore. Buon viaggio Rosalba".