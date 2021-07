Aperto lo Street food di Calolzio, tre giorni con prelibatezze per tutti i gusti: "Un segnale di ripartenza"

Hamburger, pesce fritto, focaccia ligure, arancini siciliani, moussaka greca, carne alla griglia, porchetta italiana, paella spagnola, taralli pugliesi e polenta taragna. Il tutto innaffiato da birre artigianali e addolcito da cannoli, gelati e crepes olandesi. Sono questi alcuni dei principali piatti proposti allo Street food on tour di Calolziocorte inaugurato oggi a mezzogiorno alla presenza di organizzatori e autorità locali.

La manifestazione gastronomica - giunta alla sua quarta edizione - si tiene venerdì 2, sabato 3 domenica 4 luglio sul Lungoadda dove hanno già trovato posto ben 23 cucine viaggianti con specialità gastronomiche internazionali, italiane e tradizionali per tutti i gusti.

Una tre giorni di festa organizzata dall’assessore agli eventi Cristina Valsecchi del Comune di Calolziocorte in collaborazione con Confesercenti Bergamo, nella splendida e suggestiva location del fiume Adda, accanto al monastero del Lavello.

"Torniamo molto volentieri a riproporre anche quest'anno lo street food targato Calolzio, un evento in grado di richiamare pubblico e animare il nostro territorio puntando su un momento di sana aggregazione e sulla qualità del cibo proposto - ha sottolineato Cristina Valsecchi - Questo vuole essere il primo di tanti eventi che via via torneremo a riorganizzare in città già da quest'estate. Ringrazio gli operatori e le associazioni di categoria, qui rappresentate da Cesare Rossi e Giulio Zambelli di Promozioni Confesercenti Bergamo per l'ottima collaborazione. Siamo riusciti a far partire questo street food in poco tempo".

"Oltre ad assaggi per tutti i gusti, questa sera sarà anche possibile seguire la partita tra Italia e Belgio, mentre sabato e domenica verranno allestiti giochi gonfiabili e saranno proposte dimostrazioni di macchine radiocomandate Rc Drift per il divertimento di bambini e ragazzi".

Quello del Lavello è uno street food nel quale crede molto anche Confesercenti. "Questo è il primo weekend di street food e mercato europeo nel territorio a cavallo tra le province di Lecco e Bergamo proposto quest'anno - ha commentato Cesare Rossi di Confesercenti - siamo felici di poter tornare ad essere operativi, e siamo anche un po' emozionati. Speriamo che vengano a trovarci in tanti, ad assaggiare queste ottime e gustose proposte gastronomiche".

Cesare Rossi (Confesercenti) e Cristina Valsecchi (assessore Calolzio).

"Abbiamo curato nei dettagli anche il rispetto di tutte le normative e le linee guida per la sicurezza anticovid. Dopo essere stati fermi per ben 15 mesi c'è tanta voglia di fare, di lavorare e ripartire da parte di queste 20/25 imprese famigliari del settore della ristorazione e dello street food. Ci auguriamo che questo sia un buon inizio per una stagione di rilancio. Vi aspettiamo".

Presente con Cesare Rossi al taglio del nastro di oggi, anche il presidente di Promozioni Confesercenti Bergamo Cesare Zambelli che nei giorni scorsi aveva già sottolineato l’ampia offerta gastronomica e di alta qualità proposta allo street food di Calolziocorte.

Non sono poi voluti mancare all'inaugurazione il sindaco Marco Ghezzi e l'assessore alle Opere pubbliche Dario Gandolfi. "Siamo felici di aprire oggi questa manifestazione pubblica, la prima a Calolzio dopo il periodo delle restrizioni anticovid - ha dichiarato il primo cittadino - Lo street food on tour si tiene nell'isola pedonale del Lavello, dove siamo recentemente intervenuti per sistemare la pavimentazione a favore sia degli ambulanti del mercato settimanale, sia dei cittadini, sia dei fruitori dell'area come i protagonisti di questa iniziativa".

Appuntamento dunque questo fine settimana con orario continuato il venerdì e il sabato dalle 10.00 alle 24.00 e la domenica dalle 10.00 alle 22.00, l'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni sul distanziamento fisico indicate dalle autorità competenti. Nella zona dello Street food on tour di Calolzio sono a disposizione diversi posteggi, a partire da del vicino piazzale Marinai d'Italia.