Calolzio, apre uno sportello tamponi in municipio. Servizio attivo dal 5 febbraio

Anche a Calolzio apre uno sportello per i tamponi. Il servizio sarà attivo da domani, sabato 5 febbraio. Presso gli spazi comunali (piano interrato ala servizi sociali del Municipio in via Vittorio Veneto 11), l’Amministrazione ha infatti messo a disposizione una sala per effettuare tamponi rapidi Covid-Sars19.

Il servizio verrà svolto dal Centro Servizi Coop Cosma e sarà dedicato a tutti pazienti di Calolziocorte e bacino di Calolziocorte inviati dal proprio medico di base per diagnosi positività, fine isolamento e quarantena. Non saranno invece effettuati servizi a pagamento.



Il servizio sarà effettuato solo su appuntamento chiamando il seguente numero telefonico 0341-1881882 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 17.00. I tamponi saranno effettuati a partire da sabato 5 febbraio nei seguenti giorni e orari: